Ultime News

20 Agosto 2025 Casa galleggiante a San Daniele Po:
storia di gente di fiume
20 Agosto 2025 Infortunio sul lavoro ad Asola:
operaio 50enne in codice rosso
20 Agosto 2025 Commercio, dalla Regione
nuove opportunità per le frazioni
20 Agosto 2025 Il sacco anti alluvione senza
sabbia brevettato a Casalmaggiore
20 Agosto 2025 Viadana, opportunità di tirocinio
al Mu.Vi. per 12 mesi
Politica

Commercio, dalla Regione
nuove opportunità per le frazioni

Possibilità dal bando di Regione Lombardia anche per le frazioni di Casalmaggiore

Regione Lombardia, tramite il bando “Nuova Impresa – Piccoli Comuni e Frazioni”, intende favorire l’apertura di nuove attività commerciali in sede fissa, di prodotti alimentari e beni di prima necessità, nei comuni lombardi più piccoli e nelle frazioni di tutti i comuni.

Come evidenziato dalla Giunta regionale nella delibera XII/4905 del 1° agosto, “il commercio di vicinato non ha solamente una valenza economica, ma svolge un ruolo sociale e di presidio del territorio, rispondendo anche a bisogni di aggregazione, relazione, socialità, identità e sicurezza”.

Considerazioni condivise dal Comune di Casalmaggiore e da Confesercenti, realtà pronte a fornire supporto a nuove iniziative in questo settore. Un’opportunità importante, atta a contrastare i processi di desertificazione commerciale sul territorio regionale e che, nel contesto di Casalmaggiore, potrebbe trovare applicazione nelle sue frazioni.

Nello specifico, l’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino all’80% delle spese ammissibili. Il contributo massimo è di 40.000 euro a fronte di un investimento minimo richiesto di 3.000 euro. Come si evince dallo schema generale, potranno partecipare le imprese che apriranno, o hanno aperto, una nuova attività a partire dal 1° gennaio 2025, in comuni o frazioni dove da almeno sei mesi non sono presenti negozi di alimentari.

“Con l’obiettivo di accompagnare e sostenere soggetti interessati a cogliere questa opportunità, e nell’ambito del nostro progetto ‘Io Apro’ – precisano da Confesercenti – ci rendiamo disponibili a collaborare per promuovere il bando e organizzare incontri informativi, offrire supporto e consulenza”.

A riguardo, Roberto Madesani, consigliere comunale con delega al Commercio, interviene su come potrebbe essere declinato lo schema regionale nel contesto locale di Casalmaggiore: “Questo bando potrebbe andare bene per le nostre frazioni. Alcune non hanno un negozio di generi alimentari. L’obiettivo – continua – è quello di assicurare i servizi di prossimità ai cittadini e, al contempo, cercare di arginare la desertificazione commerciale collegata a fenomeni di spopolamento.

In contesti come quelli delle frazioni, queste attività rappresentano presidi importanti anche dal punto di vista della socialità. Come Comune – conclude Madesani – siamo molto attenti a queste tematiche e, insieme a Confesercenti, disponibili ad approfondire il discorso con chi fosse interessato”.

L.C.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...