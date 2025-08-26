Argine franato a Viadana, bocciata
la richiesta di fondi del PD
Marco Carra, consigliere Pd a Palazzo Lombardia, ha segnalato alla Regione la criticità di un tratto arginale del viadanese, quello di Bocca Chiavica franato da oltre un anno.
Una problematica che perdura da tempo e rispetto alla quale l’esponente di minoranza chiede correttivi immediati: “Bisogna provvedere urgentemente a riparare l’argine del fiume Oglio franato in località Bocca Chiavica, dove da oltre un anno una voragine impedisce la circolazione sulla strada adiacente”.
Presentando un emendamento in occasione della sessione di assestamento di bilancio 2025, Carra ha chiesto i 500 mila euro necessari per provvedere alla riqualificazione del tratto arginale franato a Bocca Chiavica, proposta respinta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.
Il rappresentante democratico ribadisce la necessità dei lavori: “È un intervento che chiedono i cittadini del territorio. La manutenzione degli argini, in queste zone, è necessaria per la sicurezza. La Regione deve intervenire, attraverso Aipo, con lo stanziamento delle risorse necessarie alla realizzazione di quest’opera che, insieme ad altre, i cittadini attendono da tempo.
Il nostro gruppo PD in Regione continuerà a battersi, auspicando che possa essere riconsiderata la destinazione di fondi necessari per il territorio del viadanese, che in sede di approvazione dell’assestamento di bilancio sono stati negati”.
Lorenzo Costa