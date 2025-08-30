Martedì 9 settembre alle 11.30 presso il Museo Diotti sarà inaugurata la mostra Tondo!, un percorso espositivo aperto alle visite fino al 5 ottobre. Un’esposizione che arriva a conclusione di un percorso didattico che ha coinvolto diverse classi del territorio durante lo scorso anno scolastico.

L’IDEA DELLA MOSTRA

“Il progetto – precisano i promotori di questa interessante proposta culturale – è nato dall’idea di dedicare una mostra all’affascinante tema del cerchio come cornice, forma della visione e contenuto: la vita stessa e le forme della quotidianita, dal cibo agli oggetti d’uso, dagli strumenti alle macchine, nonché i primi prodotti delle moderne tecnologie, sono legati alla figura del cerchio. Nella simbologia indica il cielo; in arte la perfezione; nel mondo della tecnica le cose che funzionano a cui è possibile imprimere, senza troppa fatica, un movimento; nel commercio cio che ha valore”.

LE SCUOLE COINVOLTE

Un’idea che è stata sviluppata da alcuni docenti e da cui è scaturito un lavoro interdisciplinare che ha coinvolto le rispettive classi: alla scuola secondaria di primo grado di Gussola (Istituto Comprensivo Dedalo 2000) si sono aggiunti i contributi della primaria di Vicobellignano (Istituto Comprensivo Diotti), della scuola primaria di Casalmaggiore, della scuola secondaria di primo grado di Rivarolo del Re (Istituto Comprensivo Marconi) e del Liceo Classico di Casalmaggiore (Istituto d’Istruzione Superiore Romani). Fotografia, scrittura creativa, disegno, installazione, cortometraggio, passando dalla modellazione all’incisione: i linguaggi e le tecniche espressive utilizzate sono stati molteplici, una varietà che rende ancora più completa e trasversale questa brillante proposta espositiva.

Inoltre, ai lavori delle classi si aggiungono opere realizzate al Museo durante i laboratori per ragazzi e famiglie (per I’Arte per Gioco e con la Ludoteca di Gerre de’ Caprioli) o lavari curati direttamente dalle operatrici della sezione didattica del Museo (Roberta Ronda con Manuela Amadasi, Serena Savioli, Luisa Zanacchi e Meriem Dougani). A ciò va aggiunto il percorso di approfondimento dal poligono alla sfera cura dell’ing.Giuseppe Lini, esperto di geometria e modellazione 3D, che esporra alcune delle proprie creazioni.

LABORATORI E ALTRE INIZIATIVE COLLEGATE

In parallelo, il conservatore del museo Valter Rosa, a margine della mostra didattica, ha curato una sezione storicoartistica “diffusa” lungo il percorso museale. “Memoria e fama in tondo”, rivolta ad un pubblico piu generico, racchiude alcuni tondi/medaglioni provenienti dalla Scuola di disegno “Bottoli” e dall’atelier dello scultore Alceo Dossena, realizzati da artisti dell’Ottocento.

Come detto, la mostra, ad ingresso gratuito, sarà inaugurata martedì 9 settembre alle 11.30 nel corso di una mattinata dedicata alla presentazione delle attività didattiche museali. La nuova proposta del Museo Diotti sarà aperta al pubblico fino al 5 ottobre da martedi a venerdi dalle 8:30 alle 12:30 e al sabato e alla domenica dalle 15:30 alle 18:30.

Infine, domenica 21 settembre, in concomitanza con il quarto Weekend della Rete dell’800 lombardo, alle 15:30 è in agenda un laboratorio per famiglie con bambini dai 4 agli 11 anni. L’attivita è gratuita, ma è richiesta la prenotazione, entro il 19 settembre, inviando una mail a museo.diotti@comune.casalmaggiore.cr.it.

L.C.

© Riproduzione riservata