22 nazioni, 120 artisti, 150 opere: è la proposta di Palazzo del Bue per “Silenzio”, progetto internazionale di Mail Art, allestito negli spazi dell’edificio in via Marconi 44, che inaugurerà sabato 6 settembre alle 17.

Dopo alcuni mesi di pausa, la Bottega di Utopie ed Eventi di Rivarolo Mantovano riparte con un progetto culturale internazionale di Mail Art: arte postale ideata nel XX secolo da Marcel Duchamp, un movimento artistico che utilizza il servizio postale come mezzo di distribuzione da un capo all’altro del globo, senza discriminazioni di sorta.

“L’argomento del progetto – anticipano i promotori dell’iniziativa culturale dedicata alla memoria di Emilio Morandi – è il silenzio, che nel mondo dell’arte si rivela un potente mezzo di comunicazione.

Il silenzio, in musica, è assenza di suono, ma esiste ed è rappresentato da simboli: le pause.

Il silenzio nella Mail Art può essere una rottura del flusso comunicativo tradizionale: niente parole, solo segni e tracce. È una provocazione, un atto di resistenza contro il rumore incessante della comunicazione contemporanea. Il silenzio diventa l’eco della distanza fisica tra chi invia e chi riceve”.

Il progetto è di Pierangela Brugola, a cura di Franco Ballabeni, con note critiche di Gianluca Billo e la collaborazione di Antonio De Marchi Gherini. Tra tutti i lavori presenti nella collettiva, solo uno è di un artista mantovano, che ha inviato la sua prima opera d’arte.

Contestualmente all’inaugurazione sarà presentato il video Silence di Maya Lopez Muro e Silenzio di Pierangela Brugola. Ad arricchire la proposta della giornata, la partecipazione dei Madonnari di Rodomonte e l’esecuzione di 4′33″ di John Cage, una delle opere musicali più celebri e controverse del compositore statunitense d’avanguardia.

L’esposizione temporanea, aperta al pubblico fino al 12 ottobre, si potrà visitare su prenotazione, inviando una e-mail a comunerivarolomn@gmail.com

