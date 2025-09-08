Le classi 1A e 1B della primaria dell’Istituto Comprensivo Paolo Borsellino di Canneto sull’Oglio hanno vinto il Premio Speciale ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste) nell’ambito del concorso indetto dal Sistema Parchi, grazie al loro elaborato “Gli alberi sono nelle nostre mani”.

Il riconoscimento è assegnato nell’ambito del concorso “Territorio: una Scuola a Cielo Aperto”. Il concorso rientra nel programma didattico di Sistema Parchi, che promuove attività educative all’interno delle Aree Protette lombarde. Le scuole partecipanti all’iniziativa, estesa a tutta la regione, sono state invitate a realizzare elaborati creativi (come video, poesie, opere d’arte, ecc.) per raccontare la loro esperienza ambientale, approfondendo temi come la biodiversità, l’interconnessione tra uomo e natura e la sostenibilità.

Alunni e docenti del paese mantovano parteciperanno, in qualità di vincitori, alla giornata di premiazione, in programma il 13 ottobre a Milano. L’evento si svolgerà presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia.

Il video, condiviso su YouTube sulla pagina ufficiale del Parco Regionale Oglio Sud, propone la sintesi di un lavoro svolto con gli alunni per la sensibilizzazione e l’approfondimento sul tema degli alberi e della natura, frutto di un impegno che ha coinvolto più materie. Capire il ciclo vitale delle essenze arboree, apprezzarne l’importanza e studiarne le caratteristiche sono alcuni degli argomenti trattati nell’ambito del progetto. A dare ulteriore impulso all’iniziativa è stata la partecipazione delle classi all’11esima Giornata dell’Albero, nel mese di novembre dello scorso anno.

“Nel giardino della scuola – hanno ricordato gli insegnanti coinvolti nelle varie attività – abbiamo osservato vari tipi di alberi e piante, discutendo il loro ruolo cruciale nell’ecosistema. Dopo aver raccolto le foglie, gli alunni le hanno utilizzate per un progetto creativo, stimolando la curiosità e la comprensione verso la bellezza naturale che li circonda”. Ed è proprio l’esito di quel progetto creativo, tra disegni e altri elaborati artistici, che è stato condensato nel video, che vedrà premiati gli alunni cannetesi a Milano.

L.C.

