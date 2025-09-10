San Matteo s'accende con il tributo
a Ligabue e il cinema di Nolan
Due appuntamenti ad hoc promossi dall‘Assessorato agli Eventi del Comune di Viadana a San Matteo delle Chiaviche. La proposta di Notti d’Estate a San Matteo inizia giovedì 11 settembre all’insegna della musica.
Nella splendida cornice dell’Ecomuseo Terre d’Acqua Tra Oglio e Po si esibiranno i “Da Zero a Liga”, in un concerto che unisce l’energia rock del tributo a Luciano Ligabue alle atmosfere di un quartetto d’archi.
Un innesto che renderà ancora più particolare l’esibizione. Il giorno successivo, venerdì 12 settembre, presso l’Oratorio della frazione nord sarà proiettato l’ultimo capolavoro di Christopher Nolan, pluripremiato regista di Oppenheimer, un viaggio avvincente tra scienza, etica e storia. “Due serate gratuite, aperte a tutti, per vivere insieme – concludono dall’Ente illustrando le iniziative pensate per San Matteo – la bellezza dell’estate a San Matteo”.
L.C.