La sanità è ancora al centro del dibattito politico in regione. Dai banchi dell’opposizione, nella seduta di ieri a Palazzo Lombardia, i consiglieri hanno protestato fortemente, criticando le politiche sanitarie dei propri interlocutori, bersaglio di manifesti che sono stati esibiti durante la trattazione dell’argomento.

Matteo Piloni, consigliere dem, attacca la controparte politica: “La maggioranza di destra in Regione Lombardia ha votato contro la legge di iniziativa popolare, sostenuta dal Pd, per cambiare la sanità lombarda. In Commissione Sanità del Consiglio regionale, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia hanno deciso di proporre il non passaggio alla trattazione degli articoli. In questo modo, se la scelta verrà confermata in aula consiliare, la proposta sarà affossata senza nemmeno una discussione di merito”.

Il rappresentante dell’opposizione continua, palesando la propria contrarietà alla linea ribadita nuovamente dalle forze di maggioranza nella seduta di giovedì 18 settembre: “La destra ha scelto di non dare voce a oltre centomila cittadini che hanno firmato per cambiare la sanità lombarda. La proposta puntava a correggere gli errori della legge del 2009, rafforzando l’universalità del servizio sanitario, la prevenzione, i servizi territoriali e, soprattutto, il governo pubblico degli erogatori, contro la logica che lascia ai privati solo le prestazioni più remunerative e scarica sul pubblico quelle meno convenienti, causando liste d’attesa insostenibili”.

Nonostante gli ultimi sviluppi, l’esponente di minoranza anticipa che il confronto proseguirà ancora nel consesso regionale: “Continueremo la battaglia in aula perché questa proposta venga discussa e approvata. Cambiare si può: lo abbiamo scritto anche sui manifesti che abbiamo affisso in tutte le città della Lombardia, e per questo noi continueremo a batterci”.

