E’ stata una grande festa dello Sport quella andata in scena domenica scorsa in Baslenga in occasione del quadrangolare under 14 “3° Memorial Carlo Lucotti”. A confrontarsi sul campo da basket del palazzetto casalese, oltre alle due rappresentative di casa del Nuovo Basket Casalasco Academy, il Basket Viadana e il Basket Avio, che grazie alla sua partecipazione ha dato quel tocco di “nazionalità” in più alla rassegna.

Dopo le semifinali mattutine a giocarsi la finalissima sono stati i padroni di casa del NBCA Casalmaggiore contro la rappresentativa di Avio, con la squadra del famoso castello che osserva la Val d’Adige vincitrice dopo una partita bella ed applaudita dal numeroso pubblico presente. Terzi classificati i giovani leoni del Basket Viadana mentre a chiudere la classifica i mai domi ragazzi dell’NBCA Piadena. Come miglior giocatore della manifestazione è stato premiato l’atleta trentino Francesco Calvetti, autore di 2 prove maiuscole.

Grande successo ha avuto la formula e l’organizzazione del torneo: la possibilità di condividere il pranzo al sacco presso l’area sportiva dell’Oratorio Maffei, ha permesso ai genitori e ai ragazzi di passare un’intera giornata tra sport e famiglia. Tutto l’evento è stato animato con le note musicali di Vinylistic, con effetti sonori e vocalist degni di una arena da NBA. Anche la sezione casalese dell’AIDO, col presidente Ennio Franchi in testa, non ha voluto mancare al ricordo di una persona che ha sempre collaborato attivamente alla promozione della donazione organi.

Commoventi ed emozionanti le parole di ricordo del dirigente Schiroli Angelo, che insieme a Carlo portò il basket a Casalmaggiore, di Mori Massimo, assessore del Comune di Casalmaggiore incentrate sull’importanza dei valori sportivi nel mondo giovanile e sul fatto che non bisogna mai arrendersi davanti alle prime difficoltà della vita, proprio come ha fatto Carlo.

A chiudere la manifestazione la toccante testimonianza di Marco Maioli, che ha vinto la sua battaglia con la malattia proprio grazie all’aiuto e al sostegno di Carlo: “E adesso mi rivolgo a voi ragazzi protagonisti di questa meravigliosa giornata: quando scendete in campo, ricordatevi di queste parole, date il massimo. Magari non sarà sufficiente ma voi saprete di avere dato tutto il vostro meglio. E quando ci saranno momenti difficili in cui potreste sentirvi vicini alla sconfitta, guardate i vostri compagni di squadra più vicini e saprete che sono lì con voi, a combattere con voi. Nessuno è da solo, in campo e nella vita”.

Al termine della splendida giornata, gelato per tutti offerto dalla Gelateria “Infinito” con la promessa di rivedersi tutti l’anno prossimo.

