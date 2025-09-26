Oggi, venerdì 26 settembre, alle 17, presso Spazio Stelle in via Bellini 1/a, a Vicoboneghisio, si terrà l’incontro “L’inclusione si fa solo insieme: percorsi per la vita indipendente”. Un appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza e a ingresso libero, di confronto e dialogo rivolto a persone disabili, famiglie e caregiver.

“Un’iniziativa – esordiscono gli organizzatori – che si propone di favorire il miglioramento della qualità della vita di persone con disabilità e il dialogo tra enti pubblici, scuola, terzo settore e mondo del lavoro”.

Un’occasione per approfondire la legge regionale 25/2022. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Associazione Stelle sulla Terra – ODV, inLAB – APS e LEDHA, in collaborazione con il Comune di Casalmaggiore, il Consorzio Casalasco dei Servizi Sociali, l’Azienda Speciale Consortile Oglio Po e il Centro di Servizio per il Volontariato – CSV Lombardia SUD.

L’appuntamento presso la sede dello Spazio Stelle consentirà di fare il punto sul riconoscimento del diritto alla vita indipendente e sull’inclusione sociale di tutte le persone con disabilità. Un impianto normativo, quello della Legge Regionale 25/2022, che prevede l’istituzione dei Centri per la vita indipendente e definisce le linee guida per il loro funzionamento e gestione.

“Tra gli altri obiettivi – puntualizzano i promotori dell’incontro in riferimento al contesto legislativo in oggetto – vi è quello di mettere tutte le persone con disabilità in condizione di scegliere come vivere la propria vita e decidere dove, come e con chi vivere, non necessariamente mirando alla costruzione di una vita per conto proprio, ma all’autodeterminazione delle persone con disabilità.

Inoltre, si afferma che: “Il diritto alla vita indipendente è trasversale alle politiche regionali, comprendendo quindi quelle di carattere sociale, socioassistenziale, sociosanitario, sanitario, ma anche di supporto all’inclusione scolastica e lavorativa, quelle relative all’accessibilità, alla mobilità e alla piena partecipazione alla vita sociale e politica”.

In qualità di relatore interverrà Giovanni Merlo. Il Direttore di LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità – Federazione regionale lombarda delle associazioni delle persone con disabilità e dei loro familiari – svolge attività di formazione, divulgazione e ricerca, in particolare nel campo delle politiche sociali”. Per partecipare è necessario compilare il form d’iscrizione, mentre per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@stellesullaterra.org o contattare il numero 329.6965256.

L.C.

© Riproduzione riservata