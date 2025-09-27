Avvicendamento alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Viadana: il Capitano Anna Chiara De Vito ha sostituito il Tenente Colonnello Giovanni Martufi, trasferitosi per un altro incarico nell’ambito del Comando Provinciale di Reggio Emilia. Nei giorni scorsi, il Capitano De Vito è stato ricevuto dal Colonnello Pancrazio Dario Vigliotta, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, che ha espresso parole di elogio nei suoi confronti.

Il neo Comandante ha ribadito, contestualmente al proprio insediamento a Viadana, l’intenzione di instaurare un rapporto di collaborazione con le Istituzioni locali, una sinergia finalizzata a garantire una presenza attenta, costante e capillare sul territorio. Ha inoltre sottolineato l’importanza della prossimità dell’Arma alla comunità, elemento essenziale per incrementare la percezione di sicurezza nella popolazione.

Classe 1989, sposata e originaria del Leccese, nel 2009 si è arruolata nell’Arma. Dopo aver concluso il corso per Marescialli, ha prestato servizio in Calabria. All’Accademia Militare di Modena, De Vito ha frequentato un nuovo corso di formazione, mentre, con il grado di Sottotenente, ha ultimato la Scuola Ufficiali di Roma. Il percorso formativo è stato coronato dalla laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 2019. Nel corso della carriera, l’Ufficiale ha ricoperto gli incarichi di Comandante di Plotone e di Compagnia nell’ambito degli Istituti di formazione dell’Arma presenti a Iglesias e Roma.

L.C.

