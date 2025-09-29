All’Ats Val Padana andranno risorse pari a 218.190 euro per ridurre le liste d’attesa delle prestazioni sanitarie. A commentare il dato, esprimendo la propria soddisfazione, è Marcello Ventura, Presidente della Commissione Attività Produttive a Palazzo Lombardia. Complessivamente, tramite la delibera approvata dalla Giunta Regionale sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l’acquisto di prestazioni da parte delle strutture sanitarie private accreditate in tutta la Lombardia, al fine di accelerare il recupero delle liste d’attesa.

“La decisione, promossa dall’Assessore al Welfare Guido Bertolaso – esordisce l’esponente di Fratelli d’Italia – è la dimostrazione di come la Regione Lombardia agisca con prontezza e pragmatismo. Gli ospedali pubblici stanno lavorando a pieno regime, ma l’aumento della domanda impone soluzioni immediate. Coinvolgere il privato accreditato è il modo più efficace per dare risposte concrete e ridurre i disagi per i cittadini”.

Ventura sottolinea in particolare il dato relativo al proprio territorio comprendente le province di Cremona e Mantova: “Sono particolarmente lieto di apprendere che all’ATS Val Padana è stata destinata la quota di 218.190 euro per l’acquisto di prestazioni aggiuntive”. Prestazioni aggiuntive, che ATS Val Padana dovrà tramite specifici avvisi e che dovranno essere erogate entro il 30 giugno 2026.

“Questo stanziamento, che rientra nel fondo complessivo di 10 milioni, è un segnale forte e tangibile per i cittadini della Val Padana. Significa – osserva Ventura – che queste risorse verranno impiegate in modo mirato sul nostro territorio per garantire l’accesso alle cure e ridurre drasticamente i tempi di attesa per gli esami e le visite più urgenti”.

