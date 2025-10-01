“Con la nostra mozione, approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, abbiamo dato un segnale chiaro: servono più soldi per la sanità lombarda, che ogni giorno garantisce cure di eccellenza non solo ai nostri cittadini, ma anche a migliaia di pazienti provenienti da tutta Italia”.

A dichiararlo è Alessandra Cappellari, consigliere regionale della Lega e firmataria di un documento che impegna la Giunta Fontana a chiedere, in Conferenza delle Regioni, un nuovo criterio di riparto del FSN. Dal gruppo di maggioranza a Palazzo Lombardia arriva l’esortazione a chiedere più risorse nel consesso delle regioni italiane.

Per Cappellari, gli standard offerti a livello regionale devono essere riconosciuti in maniera più significativa con adeguati stanziamenti, anche in virtù del fenomeno della mobilità sanitaria, che vede la Lombardia come approdo principale per pazienti provenienti da tutta la nazione.

“Giovedì – continua Cappellari – il presidente Attilio Fontana e l’assessore Guido Bertolaso porteranno questo tema in Conferenza delle Regioni: è ora che vengano premiate le realtà virtuose come la Lombardia, che rispettano i costi standard, offrono i migliori outcome clinici e affrontano anche un carico assistenziale aggiuntivo dovuto alla mobilità sanitaria.

In più, il correttivo legato alla qualità dell’aria rappresenta un elemento innovativo e di giustizia ambientale, che ci permette di guardare alla salute a 360 gradi. Sanità lombarda significa eccellenza, ricerca e capacità di rispondere ai bisogni complessi – conclude l’esponente di maggioranza al Pirellone –. Non possiamo accettare criteri che ci penalizzino: la Lombardia merita di più”.

