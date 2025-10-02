Oggi, giovedì 2 ottobre, Gianluca Comazzi, assessore al Territorio e Sistemi verdi di Regione Lombardia, ha visitato la sede del Parco Oglio Sud a Calvatone. Ad accogliere il rappresentante della giunta guidata da Attilio Fontana, tra gli altri, sono intervenuti il presidente del Parco Stefano Beltrami, la vicepresidente Rossana Lucini, il direttore Carlo Brambilla, i membri del consiglio di gestione, il presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e i sindaci dei Comuni compresi all’interno dei confini della riserva.

“Il Parco Oglio Sud – ha dichiarato Comazzi – rappresenta una delle gemme naturalistiche della Lombardia: un territorio di straordinaria bellezza paesaggistica, ricco di biodiversità, dove convivono e coesistono felicemente agricoltura, aree golenali e boschi fluviali. Regione Lombardia è al fianco di queste realtà e continuerà a sostenerle, affinché diventino sempre più luoghi di tutela ambientale e siano frequentati e vissuti dalle comunità che vi abitano e da un numero crescente di visitatori”.

Infine, nel proprio intervento l’assessore di Palazzo Lombardia ha ricordato l’impegno dell’Ente che rappresenta per il potenziamento delle strutture e dei servizi all’interno dei parchi regionali e delle riserve naturali. A riguardo, nell’ambito del triennio 2025-2027 la Regione ha stanziato complessivamente 4,9 milioni di euro. Per quanto concerne il Parco Oglio Sud, il contributo spettante è di 221 mila euro, stanziamento destinato alla messa in sicurezza del Centro Parco ‘Cascina Tezzoglio’.

“Queste risorse – ha continuato Comazzi – sono un segnale concreto della nostra attenzione. Sostenere i parchi significa investire sulla qualità della vita delle comunità locali e sulla salvaguardia del nostro patrimonio naturale”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata