Una manifestazione pacifica, e infatti per la pace: anche davanti all’ospedale Oglio Po di Vicomoscano un centinaio di luci si sono accese per manifestare in favore di Gaza e soprattutto di una soluzione pacifica rispetto agli attacchi israeliani tuttora in corso.

La manifestazione era stata programmata da qualche giorno: il caso (o meglio la cronaca) ha voluto che venisse realizzata proprio poche ore dopo lo stop imposto – in acque internazionali – alla Global Sumud Flottilla, con una cinquantina di imbarcazioni che volevano portare aiuti a Gaza ma sono state fermate dai militari israeliani. Ciascuno ha fatto luce come è riuscito: con torce, con un cellulare, con caschetti da minatore adattati per l’occasione.

Alcuni Carabinieri hanno controllato la folla che, composta, ha manifestato con slogan in favore della liberazione della Palestina, bandiere del Paese arabo e anche quelle arcobaleno della pace e alcuni messaggi, con un unico punto in comune: dire stop alla guerra e liberare Gaza dal giogo che sta subendo ormai da mesi. Sono inoltre stati letti, in una tragica litania, i nomi di alcuni bambini deceduti sotto i bombardamenti.

