Cerca sponsor, in vista della stagione teatrale già presentata nelle scorse settimane e che partirà il 29 novembre, il Teatro Comunale di Casalmaggiore. Non una novità, dato che la copertura economica passa sì dalla vendita di biglietti e abbonamenti ma anche e ovviamente dall’appoggio di aziende locali amiche, ma la nota pubblicata all’albo pretorio del comune casalese consente intanto di saperne di più.

Anzitutto le offerte di sponsorizzazione, che potranno concorrere alla copertura dei costi di realizzazione della Stagione Teatrale 2025-2026, hanno una base d’asta è di 500 euro e garantiscono la possibilità di fare comparire il logo dello sponsor sul volantino o sul manifesto della stagione teatrale, oltre che – a scelta – sui singoli manifesti degli spettacoli e sul sito web del Teatro Comunale.

L’amministrazione inoltre si riserva di valutare eventuali sponsor che contengano un conflitto di interessi, relativi ad eventuali rapporti dello sponsor stesso, con altra veste, intrattenuti con il Comune di Casalmaggiore; elementi etici, relativi al gradimento/non gradimento dello sponsor in relazione a possibili attività particolari dello stesso, in conflitto con linee di attività istituzionale del Comune o con progetti che il Comune sta realizzando o progetta di realizzare e che pertanto non siano consone e compatibili con l’immagine del Comune di Casalmaggiore. Sono in ogni caso escluse le proposte riguardanti propaganda di natura politica.

L’anno scorso venne meno, come ricordò l’assessore alla Cultura Marco Micolo in fase di bilancio della stagione 2024-2025, uno sponsor da 10mila euro anche se poi gli incassi, grazie a biglietti e abbonamenti, furono importanti con un +85%. Ora si punta a fare meglio, per una stagione che offrirà 8 spettacoli più uno per famiglie, fino al 10 aprile, con nomi di richiamo quali Ezio Greggio, Maria Grazia Cucinotta, Martina Colombari e Gioele Dix tra gli altri.

