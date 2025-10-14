Non si può dire che il bel tempo abbia baciato la 16esima edizione dell’Enduro del Casalasco, domenica a Gussola, ma l’atmosfera è stata magica come sempre. Uno degli eventi più sentiti nel calendario annuale del Motoclub Bergamonti, con un gran numero di volontari che mettono in pista tutta la loro passione per preparare soprattutto le prove speciale su sterrato e per fare in modo che tutto si svolga in sicurezza.

Piloti da tutta la Lombardia, perché Gussola ormai da 16 anni, appunto, diventa tappa fissa del calendario regionale e del Nord Italia per il fuoristrada. Con una passione cresciuta anche in zona Casalasca, se è vero che negli anni sono aumentate le affiliazioni e le iscrizioni di piloti al Motoclub Bergamonti. Una domenica di festa su due ruote, che la nebbia non ha guastato, ammantandola casomai di un plus tipicamente padano.

