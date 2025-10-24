Ultime News

24 Ottobre 2025 Investita all'attraversamento del
Famila: anziana in codice rosso
24 Ottobre 2025 Accordo quadro, dove sono i fondi?
"Da altre parti sono arrivati"
24 Ottobre 2025 Bedriacum: scoperta una necropoli
dell’Età del Bronzo
24 Ottobre 2025 Motorrazza, motori e solidarietà:
un binomio che vince ancora
24 Ottobre 2025 A Sabbioneta c'è una quercia
di speranza per il lutto perinatale
Tre anni e mezzo ormai passati, un primo sollecito prima dell’estate, ora una nuova richiesta: i fondi promessi al territorio Oglio Po Chiese in fase di accordo quadro nell’immediato post Covid non si vedono. Eppure i progetti, una trentina circa, erano stati presentati alla Regione Lombardia con dovizia di particolari. Eppure c’è chi, in un’altra area vicina, i fondi li ha ricevuti. La protesta sale, vivace, dalle parole di Giuseppe Torchio rilasciate a CR1.

