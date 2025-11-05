Il tema della difesa idraulica del centro abitato di Gussola è stato al centro dell’incontro svoltosi martedì 4 novembre a Palazzo Lombardia. Un vertice al quale hanno partecipato, in rappresentanza della Regione, l’assessore al Territorio Gianluca Comazzi, il suo staff, il consigliere PD Matteo Piloni – grazie al quale è stata organizzata la riunione – e una delegazione composta dal primo cittadino gussolese Stefano Belli Franzini, dal vicesindaco Lara Carboni, dall’assessore Anna Caterina Quarenghi e dall’ing. Ferrari.

L’Amministrazione comunale del centro del Casalasco, dopo aver ringraziato Piloni per la costante attenzione nei confronti del territorio, è entrata nel merito della questione. Durante il vertice la delegazione ha illustrato il progetto, in corso d’opera, per la messa in sicurezza del paese dal punto di vista idraulico, tema prioritario nell’agenda della giunta gussolese. Grazie a contributi ministeriali a fondo perduto è stato possibile garantire la copertura finanziaria di un intervento di grande rilievo, che costituisce un miglioramento notevole per quanto concerne la tutela del centro abitato e dei suoi cittadini.

Durante il confronto nella sede istituzionale milanese, la rappresentanza dell’esecutivo di Gussola ha ripercorso i vari step del percorso amministrativo e tecnico intrapreso dall’insediamento. Un approccio organico impostato in un’ottica di lungo periodo per affrontare criticità idrauliche ereditate. Un cambio di paradigma che vede nella programmazione e nel coordinamento tra i vari livelli istituzionali punti fondamentali. Una sinergia sempre più imprescindibile per gestire e risolvere in modo strutturale le problematiche presenti sul territorio comunale.

“Questa progettualità – come ricordato dall’Ente del Casalasco – si inserisce all’interno di un piano complessivo di interventi e studi che l’Amministrazione sta portando avanti con grande determinazione e impegno, grazie alla costituzione di un tavolo tecnico permanente dedicato alla gestione idrica e idraulica del territorio. Il tavolo, coordinato dal Comune di Gussola, coinvolge tutti i principali enti competenti in materia: Padania Acque, l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona e il Consorzio di Bonifica del Navarolo.”

A margine dell’incontro, Belli Franzini ha rimarcato la valenza della concertazione tra diversi livelli istituzionali: “Prosegue con convinzione il nostro impegno per la sicurezza idraulica di Gussola. Ringraziamo l’assessore Comazzi, il suo staff e il consigliere Piloni per l’attenzione e la collaborazione dimostrate, oltre che per la serietà e l’ascolto che hanno avuto verso i problemi che affliggono il nostro territorio. Il confronto e la cooperazione tra istituzioni – conclude – sono la chiave per ottenere risultati concreti a beneficio della nostra comunità”.

Lorenzo Costa

© Riproduzione riservata