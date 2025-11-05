“I giovani danno voce ai loro territori”: una voce che, da oggi, si può sentire chiaramente, in streaming, ascoltando la prima puntata del podcast realizzato dai ragazzi di Bozzolo. Diventa dunque patrimonio collettivo l’esperienza – particolarmente apprezzata dai giovani coinvolti e calibrata specificamente sulle loro modalità espressive – in corso presso la web radio della parrocchia bozzolese. Un luogo di dialogo, confronto e creatività per i giovani.

I due conduttori, Andrea Cartapati, educatore del Comune di Bozzolo, e la studentessa universitaria Marta Calcina, dialogano con i giovani coinvolti nell’iniziativa, dando così profondità e riscontro concreto a un progetto di ampio respiro promosso dall’Azienda Speciale Consortile Oglio Po, con il sostegno della Fondazione Comunitaria della Provincia di Mantova – Fondo “Fondazione Monte di Lombardia”, e realizzato in sinergia con diverse realtà del comprensorio Oglio Po. Il progetto si sta inoltre promuovendo in parallelo in altri centri della zona.

Per quanto concerne il coordinamento tecnico e la realizzazione del podcast, BYoung è a cura dell’associazione Micromacchina – Comunicare la Società APS ed è frutto di un lavoro condiviso con la Parrocchia di Bozzolo, sede della web radio.

Numerose le realtà aderenti che, nel contesto del percorso di ASC “Non solo parole”, hanno condiviso l’esigenza di promuovere modalità comunicative innovative: Micromacchina – Comunicare la Società APS, Soroptimist Terre dell’Oglio Po, Ars Educandi OdV, Ecomuseo Terre d’Acqua tra Oglio e Po, Consulta del Volontariato Viadanese, Istituto d’Istruzione Superiore Sanfelice e ForMattArt APS.

