Una nuova concertazione con la proprietà del supermercato Famila per trovare una soluzione che migliori l’attraversamento pedonale lungo l’Asolana, dove pochi giorni fa una signora di 91 anni è stata investita ed è stata costretta a subire l’amputazione di una gamba.

E’ questo l’impegno che l’amministrazione comunale si è presa dinnanzi alla richiesta della consigliere di minoranza di Movimento Vivace e Sostenibile Annamaria Piccinelli, che ha chiesto, in attesa della sospirata tangenziale, di cercare soluzioni a breve termine, “come sta facendo, migliorando gli attraversamenti con passaggi pedonali rialzati e illuminati, il comune di San Giovanni in Croce”.

A rispondere è stato il vicesindaco Vanni Leoni, che ha ricordato come tra il primo e il secondo mandato dell’amministrazione Bongiovanni, Casalmaggiore ottenne come comune capofila 400mila euro da Regione Lombardia utili per finanziare il miglioramento della sicurezza lungo l’Asolana e non solo. “Ad esempio, venne sistemato l’incrocio a raso di Vicobellignano” ha spiegato Leoni.

Il quale è poi entrato nel merito della questione attraversamento Famila. “Proprio in occasione di quel finanziamento parlammo con la proprietà e venne sistemato il guard rail. Non ci fermammo lì e immaginammo di creare una sorta di rottura dell’attraversamento, spezzandolo in due e rendendolo in questo modo più breve e più sicuro. Si voleva creare una piccola chicane, ma ci venne risposto dalla Provincia che tecnicamente non era possibile, perché si arrivava troppo a ridosso della ciclabile”.

A questo punto cosa fare? “Torneremo a parlare con il Famila perché questa è un’urgenza vera – ha convenuto Leoni – ma va anche precisato che ogni operazione non sarà sostenuta da Anas bensì dal comune. Questo perché in quel tratto l’Asolana è urbana e dunque è il comune a dover intervenire con fondi propri”.

Tra le proposte avanzate da Piccinelli anche quella del semaforo a chiamata: ma ogni possibile soluzione verrà presa in concerto con la proprietà del Famila.

Giovanni Gardani

