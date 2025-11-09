Asolana, attraversamenti sicuri?
"Parleremo di nuovo con Famila"
Una nuova concertazione con la proprietà del supermercato Famila per trovare una soluzione che migliori l’attraversamento pedonale lungo l’Asolana, dove pochi giorni fa una signora di 91 anni è stata investita ed è stata costretta a subire l’amputazione di una gamba.
E’ questo l’impegno che l’amministrazione comunale si è presa dinnanzi alla richiesta della consigliere di minoranza di Movimento Vivace e Sostenibile Annamaria Piccinelli, che ha chiesto, in attesa della sospirata tangenziale, di cercare soluzioni a breve termine, “come sta facendo, migliorando gli attraversamenti con passaggi pedonali rialzati e illuminati, il comune di San Giovanni in Croce”.
A rispondere è stato il vicesindaco Vanni Leoni, che ha ricordato come tra il primo e il secondo mandato dell’amministrazione Bongiovanni, Casalmaggiore ottenne come comune capofila 400mila euro da Regione Lombardia utili per finanziare il miglioramento della sicurezza lungo l’Asolana e non solo. “Ad esempio, venne sistemato l’incrocio a raso di Vicobellignano” ha spiegato Leoni.
Il quale è poi entrato nel merito della questione attraversamento Famila. “Proprio in occasione di quel finanziamento parlammo con la proprietà e venne sistemato il guard rail. Non ci fermammo lì e immaginammo di creare una sorta di rottura dell’attraversamento, spezzandolo in due e rendendolo in questo modo più breve e più sicuro. Si voleva creare una piccola chicane, ma ci venne risposto dalla Provincia che tecnicamente non era possibile, perché si arrivava troppo a ridosso della ciclabile”.
A questo punto cosa fare? “Torneremo a parlare con il Famila perché questa è un’urgenza vera – ha convenuto Leoni – ma va anche precisato che ogni operazione non sarà sostenuta da Anas bensì dal comune. Questo perché in quel tratto l’Asolana è urbana e dunque è il comune a dover intervenire con fondi propri”.
Tra le proposte avanzate da Piccinelli anche quella del semaforo a chiamata: ma ogni possibile soluzione verrà presa in concerto con la proprietà del Famila.
Giovanni Gardani