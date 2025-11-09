Salute, liste d’attesa, futuro dei servizi sanitari: se ne è parlato venerdì sera a Piadena Drizzona, in un incontro al quale hanno partecipato Matteo Piloni e Marco Carra. I due esponenti di Palazzo Lombardia hanno ricordato le iniziative presentate a Milano, tra cui la raccolta firme per ripensare l’impianto delle politiche sanitarie a livello regionale, proposta respinta dal consesso milanese.

Alla serata informativa hanno preso parte, discutendo con il pubblico in merito alla situazione dei servizi e delle strutture sul territorio, anche Luigi Borghesi e Ivana Cavazzini. Tra i presenti nella sala civica di via Aldo Moro, oltre al sindaco Federica Ferrari, anche esponenti dell’amministrazione piadenese.

“Chi pensava – esordisce Piloni – che, dopo la bocciatura delle nostre proposte per cambiare la sanità in Lombardia, avremmo tirato i remi in barca, si sbagliava. Andiamo avanti. Perché i problemi delle persone ci interessano e perché la sanità si può cambiare. Grazie al circolo Pd per aver voluto e promosso questa serata di approfondimento e ai sindaci intervenuti”.

