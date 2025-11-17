Dopo aver scontato il turno di riposo, la Volleyball Casalmaggiore torna a calcare i taraflex della Serie A2 Tigotà e lo fa in una delle due trasferte più lunghe del campionato. Capitan Chiara Costagli e compagne sono già pronte a volare sulla penisola per raggiungere il PalaRescifina dove ad attenderle ci saranno le ragazze della Gruppo Formula 3 Messina.

Fischio di inizio fissato per le ore 17 di lunedì 17 novembre, dirigono Giorgia Spinnicchia e Christian Palumbo, Claudio Spartà al videocheck e Alessandro Grasso al referto elettronico. La gara sarà trasmessa in diretta streaming in chiaro sul canale ufficiale YouTube di Volleyball World Italia.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE

Trasferta difficile quella di Messina per le casalasche che incontrano una squadra in trend positivo di due vittorie consecutive la prima nel derby siciliano con Marsala e la seconda a casa dell’Itas Trentino e che sicuramente cercherà di allungare la serie. Casalmaggiore dal canto suo arriva dal turno di riposo e da due allenamenti congiunti uno vittorioso a Campagnola Emilia, il secondo meno fortunato ad Ostiano in cui però il coach rosanero ha tenuto a riposo diverse giocatrici titolari.

“In questa settimana il lavoro sta procedendo bene, abbiamo avuto in programma anche due allenamenti congiunti, il lavoro in palestra è positivo e ci stiamo preparando per la gara con Messina sapendo che sarà un ostacolo difficile ma ci deve servire per capire gli obiettivi da raggiungere e nello stesso tempo deve essere propositivo per le ragazze e per noi allenatori per dimostrare quello che stiamo facendo in palestra. Siamo convinti, preparati e determinati per la trasferta sicula”. Queste le parole del vice coach Guido Beccari.

L’head coach Claudio Cesar Cuello, coadiuvato proprio da coach Beccari, potrà contare quindi su Pasquino e Neri al palleggio, Kavalenka e Stafoggia in opposto, Nwokoye, Marku e Mattioli al centro, Costagli, Vazquez, Ravarini, Nosella e Kovalcikova in banda con Faraone e Morandi nel ruolo di libero.

LE EX

Tra le rosa Giorgia Faraone ha vestito la maglia delle isolane, tra le sicule Valentina Colombo, Martina Ferrara e Kenia Carcaces sono state giocatrici di Casalmaggiore.

LA GIORNATA

Giornata spezzatino l’ottava d’andata. Anticipo del sabato in quel del Sanbapolis tra Itas Trentino e Melendugno alle 20.30, domenica in contemporanea alle 17 Costa Volpino – Club Italia e Marsala – Roma, lunedì il match del PalaRescifina. Riposa Concorezzo.

© Riproduzione riservata