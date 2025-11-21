Lo storico Festival Terre d’Acqua si propone in una nuova versione invernale: dal 22 novembre al 21 dicembre in alcuni Comuni, tra Cremona e Mantova, si svolgerà la nuova edizione invernale, promossa dall’Associazione Terre d’Acqua, con la direzione artistica Giuseppe Romanetti, un progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia.

Sette gli appuntamenti della rassegna con spettacoli pensati per tutta la comunità, in luoghi preziosi del territorio, pensati per accompagnare piccoli e grandi nel periodo che precede le festività natalizie. Tutti gli eventi saranno gratuiti e ad ingresso libero.

L’Associazione Terre d’Acqua, con i suoi 23 soci, prosegue con passione la sua attività di promozione della Cultura, valorizzando i luoghi più significativi dei Comuni associati. “Questo Festival – illustra la Presidente Annunciata Camisani – viene realizzato in collaborazione con l’Associazione Riapriamo il Teatro APS, la Cooperativa Agorà con il CSE l’Alveare, il Coro di Canto Popolare I Giorni Cantati e la Fondazione Sanguanini Rivarolo ONLUS. Abbiamo scelto di proporre un’offerta varia e che valorizzasse l’innovazione nel panorama teatrale odierno ma anche le nostre tradizioni ed eccellenze legate all’inclusione sociale. Siamo quindi felici di questa edizione invernale del Festival, già cominciata con gli spettacoli in scena nel meraviglioso teatro di Villastrada (che invito tutti a conoscere e vivere) e che si terminerà con un importante evento musicale a Rivarolo Mantovano.”

Grazie alla Cooperativa Agorà e alle attività teatrali del CSE l’Alveare, sono previsti due spettacoli, il primo il 22 Novembre presso la Sala Civica di Bozzolo e il secondo il 19 Dicembre presso il Teatro Parrocchiale di Canneto sull’Oglio.

In collaborazione con il Coro I Giorni Cantati, vengono proposti altri due appuntamenti, il 28 Novembre presso la Fondazione Casa Leandra di Canneto sull’Oglio e il 15 Dicembre alla Fondazione Casa Di Riposo S. Giuseppe di Isola Dovarese, dove i bravissimi coristi rinnoveranno la tradizione corale del territorio.

La rassegna si concluderà a Gennaio a Rivarolo Mantovano con un importante appuntamento per tutti gli appassionati di musica jazz.

Con la direzione artistica di Giuseppe Romanetti ed il fondamentale contributo di Regione Lombardia, il Festival d’inverno propone ora un nuovo cartellone di appuntamenti: un cartellone di iniziative pensate per accompagnare tutta la comunità, piccoli e grandi insieme, nel periodo che precede le festività natalizie.

Il Festival d’inverno Terre d’Acqua vuole essere anche un momento per ripensare il ruolo del teatro nella società di oggi, dichiara il direttore artistico Giuseppe Romanetti. Occorre lavorare perché gli spazi pubblici diventino sempre più luoghi di passione, discussione e condivisione, nel tentativo di ridare alla cultura ed al teatro, un posto nella società, alla ricerca di un nuovo modo di stare tra le cose quotidiane. Il teatro che esce dal teatro. Un teatro che ritorni ad essere un rito collettivo e che consenta all’uomo di avere una visione di sé più completa e meno marginale. Ed il teatro inteso anche come una festa di comunità.

I primi appuntamenti del Festival d’inverno saranno il 22 novembre alle ore 18 presso la Sala ARCI di Scandolara Ravara ed il 23 novembre presso la Sala Civica di Pessina Cremonese alle ore 16 con Racconto del bosco, uno spettacolo della Compagnia Rodisio, pensato per bambini a partire dai 6 anni e per tutti.

Una fiaba classica, archetipica, liberamente ispirata al Pollicino di Charles Perrault. Il tempo di un racconto. Una storia antica, un rito di attraversamento che è come un seme prezioso che sviluppa una riflessione sul legame profondo che ci lega alla natura più selvaggia. Una storia che parla della strada che bisogna percorrere per diventare ciò che sei. Lo spettacolo è un invito a diventare grandi senza paura. Grazie alla semplicità con cui la fiaba sa raccontare, attraverso ogni tempo e ogni luogo, una storia buia può farsi luminosa e diventare un piccolo inno alla vita. La rassegna riprenderà nel mese di dicembre con tutti gli altri appuntamenti

Il 7 dicembre alle ore 18 presso la Sala Civica di Bozzolo si continua con Mamma Oca, sempre della Compagnia Rodisio, in collaborazione con La Roulotte Enchantée (Lausanne, CH) e Volterra Teatro Festival (IT). Bisognerà attraversare il bosco, dice la Mamma Oca ai suoi piccoli. La Mamma Oca sa come fare, è una mamma strana, grossa e buffa, ma sa cullare, sa far da mangiare e sa accendere il fuoco quando arriva il buio. E soprattutto la Mamma Oca sa che quando arriva la notte bisogna raccontare una storia. Ed allora noi ci facciamo piccoli piccoli, per entrare nella casetta ai piedi della grande luna e finalmente attraversare il bosco. Lo spettacolo si concentra sulla figura di Mamma Oca, una madre archetipica, presente nella tradizione popolare e ripresa da Perrault, che ci permette di indagare i riti di iniziazione. Mamma Oca è simbolo della ritualità, una grande madre cantastorie capace di portarci nei luoghi lontani dove si compie il rito. Uno spettacolo pieno di sfumature pensato per tutti a partire dai 3 anni.

Un elogio all’immaginazione, una satira di costume in cui piccoli uomini e i loro grandi sogni si scontrano in un buffo gioco scenico, è Sandokan o la fine dell’Avventura de I Sacchi di Sabbia in scena il 13 dicembre 2025 ore 20.45 presso la Sala Civica Giovanni Paolo II di Gussola.

Tratto da “Le Tigri di Mompracem” di Emilio Salgari, scrittura scenica di Giovanni Guerrieri, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano. Attorno al tavolo di una cucina, quattro personaggi vivono le intricate gesta del pirata malese. Perno dell’azione è l’ortaggio: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-bombe. Cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella d’acqua per il mare del Borneo. La cucina è casa di Sandokan, nave dei pirati, villa di Lord Guillonk, foresta malese, spiaggia di Mompracem.

Il 14 dicembre 2025 ore 17 presso la Sala del Consiglio di Solarolo Rainiero il Festival ospiterà Attacchi di Swing con Alessandro Mori e Corrado Caruana, una produzione di Teatro Necessario Circo – Centro di produzione di circo contemporaneo. Musica e comicità sono gli ingredienti di questo spettacolo per far ridere, per approfondire la storia della musica, per far conoscere musiche che giravano il mondo su una carrozza, per fare una festa manouche e swing con il duo formato da Alessandro Mori, clarinettista votato alla comicità, e Corrado Caruana, virtuoso chitarrista che scala la tastiera con il sanguigno spirito gipsy jazz.

Un salotto anni 30’, atmosfera soffusa, la gran soirée sta per cominciare. In scena il virtuosismo della chitarra manouche di Corrado Caruana (Django’s Fingers) e l’eclettismo di Alessandro Mori (Teatro Necessario) al clarinetto. Un duo swing saltellante e spumeggiante in un viaggio musicale, fatto di ottima musica, brindisi, aneddoti sorprendenti. Un continuo crescendo di humor ed eventi surreali, che esplode in una miriade di strumenti musicali. Un duo irrefrenabile. Divertimento, virtuosismo musicale e comicità.

Il 18 dicembre 2025 ore 21 presso Villa Negri (Cesole) di Marcaria, sarà presentato Canto di Natale di Renzo Ruggieri (Jazz Musical Story), recital tratto dal celebre racconto di Charles Dickens, con l’adattamento letterario di Clio Pizzingrilli, Renzo Ruggieri alla fisarmonica e la partecipazione dell’attore Gilberto Colla. Un racconto in musica jazz che nasce dall’idea di creare una possibilità differente rispetto ai tradizionali concerti natalizi. Una ricerca musicale molto attenta, quella del musicista, all’atmosfera tenebrosa prima e gioiosa dopo, che accompagnano l’ascoltatore nel mondo immaginifico dello scrittore inglese. L’opera narra la conversione di Scrooge, in inglese spilorcio, in un uomo generoso e buono, che si manifesta a seguito dell’incontro con tre spiriti rappresentanti il Natale del passato, del presente e del futuro. L’esecuzione di celebri melodie natalizie reinterpretate dai due artisti, chiude il concerto nel coinvolgimento ed emozione dei presenti, adulti e piccini. Non è un caso, evidentemente, che A Christmas Carol sia annoverato tra i più bei racconti di Natale.

Ed infine il Festival d’inverno si concluderà il 21 dicembre 2025 ore 17 presso il Teatro Parrocchiale di Piadena, con lo spettacolo D U E della Compagnia Rodisio, realizzato in residenza presso Teatro di San Pietro – Carte BlancheETS, in collaborazione con il Comune di Volterra. Un duetto bizzarro e clownesco, che prende per mano e parla della magia di trovarsi. DUE è il racconto di un incontro quotidiano, poetico, visionario, onirico, surreale, impossibile. Raccontiamo il risultato semplice di uno più uno, un gioco divertente tra due singoli che si incontrano in un campo libero di azione e reazione. Incontrarsi vuol dire non essere più soli, quella complicità che non ha bisogno di niente, solamente del puro stare insieme. Una sorta di linguaggio silenzioso, un incontro di pensieri e di gesti, l’emozione di leggersi negli sguardi, aggrapparsi al braccio di qualcun altro e non lasciarsi più. DUE ci parla di empatia, di quella capacità dirompente e rivoluzionaria di percepire quel legame misterioso che ci unisce. DUE è uno spettacolo leggero e poetico per tutti che nasce da questo bisogno di sentire nel senso più profondo e imparare a mettersi nei panni dell’altro.

Informazioni e prenotazioni

Ingresso gratuito agli spettacoli

Sito www.associazione-terredacqua5.wordpress.com

Fb @Associazione Terre d’Acqua

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA TEATRALE D’INVERNO DEL FESTIVAL TERRE D’ACQUA

NOVEMBRE

22 novembre 2025 ore 18

Scandolara Ravara, Sala ARCI

Racconto del bosco/ Compagnia Rodisio

23 novembre 2025 ore 16

Pessina Cremonese, Sala Civica

Racconto del bosco/ Compagnia Rodisio

DICEMBRE

7 dicembre 2025 ore 18

Bozzolo, Sala Civica

Mamma Oca/ Compagnia Rodisio

In collaborazione con La Roulotte Enchantée (Lausanne, CH) e VolterraTeatro (IT)

13 dicembre 2025 ore 20.45

Gussola, Sala Civica Giovanni Paolo II

Sandokan o La fine dell’Avventura/ I Sacchi di Sabbia

14 dicembre 2025 ore 17

Solarolo Rainiero, Sala del Consiglio

Attacchi di Swing/ Teatro Necessario Circo

18 dicembre 2025 ore 21

Marcaria, Villa Negri (Cesole)

Canto di Natale/ Renzo Ruggieri, Clio Pizzingrilli, Gilberto Colla

21 dicembre 2025 ore 17

Piadena Drizzona, Teatro Parrocchiale D U E/ Compagnia Rodisio in collaborazione con Teatro di San Pietro – Carte BlancheETS, Comune di Volterra

