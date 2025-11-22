L’istituto di formazione IAL di Viadana ha partecipato alla prestigiosa sfida di cucina Mattias Peri a Sondalo, dal tema “Il nemico del pizzocchero”. Quella proposta è stata una provocazione culinaria accettata da molti Istituti della Lombardia che si sono sfidati all’ultimo piatto. Elisa Branchetti, CFP Casargo di Lecco, ha vinto il concorso che ha avuto luogo a Sondalo, presso l’Istituto Alberghiero APF Valtellina.

Ogni scuola poteva partecipare con un solo studente e lo IAL ha scelto Filippo Capelli, aspirante chef frequentante il quarto anno di tecnico di cucina che, con grande soddisfazione si è classificato al settimo posto. Il piatto che il giovane ha presentato conteneva gli ingredienti del pizzocchero tradizionale, seppur presentati sotto forma di raviolo con cialda croccante di grano saraceno e patate.

L’evento, organizzato dall’Associazione Mattias Peri di Livigno, o.n.l.u.s, ha messo in campo per l’occasione una giuria composta da maestri della ristorazione e presieduta da Alessandro Negrini, chef molto apprezzato con due stelle Michelin.

Ad accompagnare lo studente viadanese vi erano gli insegnanti Omar Torresani e Gianluigi Salvato che si sono detti soddisfatti e dell’ottimo risultato raggiunto.

Omar Torresani: “E’ stata una sfida di livello molto alto e, di certo, è stata un’esperienza che ha aiutato a far crescere il nostro studente”.

Elisabetta Larini, direttrice dell’istituto di formazione IAL: “si tratta di sfide che aiutano i nostri studenti a utilizzare tutte le conoscenze acquisite. La gara serve ad avvicinarli al mondo del lavoro, al mondo reale che richiede grande competenza, quella che noi cerchiamo ogni giorno di trasmettere anche attraverso esperienze tecnico- pratiche”.

