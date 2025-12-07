Nuovo appuntamento, lunedì 8 dicembre (ore 16 – ingresso libero) al Teatro Olimpico di Sabbioneta, con la rassegna Cori a teatro: il Coro Gamut di Pescara, diretto da Serena Marino, propone un concerto dal titolo “Agápē – Musica corale nella luce dell’amore”. Di John Tavener, Eriks Esenvalds, Lorenzo Donati, Randall Stroope, Maurice Duruflé ed Enrica Balasso i canti in programma.

Gamut è un complesso corale nato nel marzo del 2018 a Pescara su iniziativa del direttore Serena Marino e di un gruppo di cantori e cultori, desiderosi di condividere l’amore per la musica corale. Lo spirito che lo anima è fare di più voci un unicum attraverso musica espressa con passione e professionalità. Il nome del gruppo deriva dal concetto di gamma-ut musicale (la totalità dei suoni che unisce in sé l’aspetto teoretico a quello percettivo), di cui si intende incarnarne il senso profondo: Gamut aspira a dare spazio e tempo a tutte le sfumature e le possibilità dello strumento voce e della musica vocale, con un repertorio che attraversa epoche e terre lontane, dai compositori medievali ai contemporanei. Il coro ha all’attivo numerosi concerti, in tutt’Italia. Nel novembre 2019, a solo un anno e mezzo dalla sua nascita, ha ottenuto il 2° premio al Concorso Nazionale Polifonico Guido d’Arezzo nella categoria cori misti e nel 2022 ha partecipato al Gran Premio di Canto Corale Voci d’Italia arrivando sin alla fase finale del concorso (Premio speciale “I tre Maestri”).

Serena Marino è diplomata in Direzione di coro alla Scuola Superiore Triennale “Guido d’Arezzo” e si è perfezionata all’European Academy for Choral Conductors e all’Accademia Chigiana di Siena con Diploma di Merito sotto la guida di docenti di fama internazionale. È laureata in Canto rinascimentale e barocco al Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Fermo e ha studiato prassi storicamente informata con noti specialisti. Oltre al Coro Gamut, ha diretto il Coro Giovanile d’Abruzzo, l’insieme vocale Vox Aurea di Teramo, l’ensemble vocale femminile Esacordo di Chieti e l’ensemble vocale Compagnia Virtuosa di Pescara. Regolarmente invitata quale membro di giuria in concorsi corali e a tenere corsi di vocalità e di direzione di coro, svolge intensa attività concertistica anche come Corista con diverse formazioni corali con le quali partecipa a importanti festival, a incisioni e a concorsi corali internazionali ottenendo premi prestigiosi.

“Cori a Teatro”, quest’anno alla sua quarta edizione, si prefigge lo scopo di stimolare la coralità lombarda ad un ascolto reciproco ed alla conoscenza dei luoghi di eccellenza dell’ingente e straordinario nostro Patrimonio storico artistico culturale ed ambientale. Il progetto che affida la direzione artistica a Davide Nigrelli è ideato da Mattia Lorenzetti in collaborazione con Silvia Zapparoli, Enrico Fazzi, Mauro Mirandola e Stefano Belluzzi. Patrocinata da Federcori, la rassegna è curata da Chorus Inside Lombardia e si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e di Fondazione della Comunità Mantovana, in collaborazione con le Amministrazioni comunali e gli enti culturali che via via ospitano i concerti.

L’ingresso a tutti i concerti è libero. Per informazioni: T+ 39 335 72 30 949 – federcorilombardia@gmail.com

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata