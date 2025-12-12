Come da tradizione sotto Natale, il Borgo di Castelponzone, grazie al lavoro delle Castelline, si è trasformato in un piccolo mondo incantato con i Mercatini di Natale. Le vie si sono animate fin dal mattino con numerose bancarelle che hanno portato colori, profumi e atmosfere festive, coinvolgendo visitatori e abitanti in una giornata densa di emozioni.

La cura del dettaglio nell’allestimento è da sempre il tratto distintivo: ogni angolo del Borgo, anche quelli che il tempo sembrava aver lasciato in silenzio, ha ripreso vita sotto la calda luce del Natale. Gli scorci più nascosti si sono accesi di nuove sfumature, ritrovando un’anima grazie alle decorazioni realizzate con passione e alla collaborazione di chi custodisce con orgoglio l’identità del luogo.

Ad avvolgere l’intera giornata c’era la filodiffusione con melodie natalizie, che ha accompagnato i passi dei visitatori insieme al profumo inconfondibile di arance, cannella e chiodi di garofano del tradizionale vin brulé. Una ricetta antica, tramandata da un anziano Castellino, che ancora oggi rappresenta un simbolo di convivialità e memoria condivisa.

I più piccoli hanno potuto divertirsi con animazione e truccabimbi, mentre per tutti non sono mancati buon cibo, musica e, nel pomeriggio, un suggestivo spettacolo di luci e fuoco che ha illuminato la piazza, regalando un momento di magia collettiva.

Un sentito ringraziamento è andato alle attività del territorio, che ogni anno sostengono con entusiasmo l’iniziativa, rendendo possibile la riuscita di un evento così partecipato. L’appuntamento è ora a maggio, con la Camminata e “Primavera nel Borgo”, per ritrovarci ancora una volta insieme.

(video Alessandro Osti)

