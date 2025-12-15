Se la scuola secondaria di primo grado è stata la prima in provincia di Cremona e la seconda in Lombardia a meritarsi il titolo di Casa Clima School, grazie agli elevati standard di risparmio energetico che sta ottenendo dopo gli ultimi interventi, ecco che la missione scuola non si ferma a Gussola.

Stavolta ci si concentra sulla scuola elementare “Mina”, peraltro ospitata all’interno di un palazzo storico, per un percorso che in questo caso è ancora in embrione, ma intanto ha fatto un primo passo significativo. Un passo da 124mila euro.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’architetto Bianca Maria Ferrari di Mantova, dopo una prima analisi dell’architetto Bernardo Vanelli di Castelleone, che aveva valutato la cosiddetta vulnerabilità sismica. Il costo complessivo dell’intervento, per il quale si cercano fondi, è di circa 1.3 milioni di euro.

G.G. (video Alessandro Osti)

