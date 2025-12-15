Ultime News

15 Dicembre 2025 Viadana, successo per la conviviale
natalizia del Lions Club
15 Dicembre 2025 San Daniele, rimossa la barriera
in cemento sul ponte Verdi
15 Dicembre 2025 Raddoppio ferroviario Piadena
Codogno, quale progetto?
15 Dicembre 2025 Nuovo ponte sul Po, interpellanza
di Piccinelli sul progetto
15 Dicembre 2025 Scuola-Città di Casalmaggiore:
il libro disponibile alla Mortara
Cronaca

Gussola, c'è il progetto: ora
caccia ai fondi per scuola "Mina"

Se la scuola secondaria di primo grado è stata la prima in provincia di Cremona e la seconda in Lombardia a meritarsi il titolo di Casa Clima School, grazie agli elevati standard di risparmio energetico che sta ottenendo dopo gli ultimi interventi, ecco che la missione scuola non si ferma a Gussola.

Stavolta ci si concentra sulla scuola elementare “Mina”, peraltro ospitata all’interno di un palazzo storico, per un percorso che in questo caso è ancora in embrione, ma intanto ha fatto un primo passo significativo. Un passo da 124mila euro.

Il progetto esecutivo è stato redatto dall’architetto Bianca Maria Ferrari di Mantova, dopo una prima analisi dell’architetto Bernardo Vanelli di Castelleone, che aveva valutato la cosiddetta vulnerabilità sismica. Il costo complessivo dell’intervento, per il quale si cercano fondi, è di circa 1.3 milioni di euro.

G.G. (video Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...