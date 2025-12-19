Gruppo Saviola, realtà industriale leader per il Pannello Ecologico, rinnova il supporto verso il CAV di Mantova donando i mobili di arredo per 5 abitazioni destinate ad accogliere donne vittime di violenza, seguite dal progetto Modello Mantova nell’ambito della Rete Territoriale Antiviolenza.

Il Cav ha aderito al bando promosso da Regione Lombardia in collaborazione con Aler, che ha consentito di mettere a disposizione nuovi alloggi per chi esce da percorsi di maltrattamento e violenza. Tramite la donazioni di Gruppo Saviola, le case sono state arredate in modo funzionale e accogliente, offrendo alle ospiti spazi dignitosi e sicuri in cui iniziare un nuovo percorso di vita dopo situazioni di violenza e fragilità.

L’importanza del supporto dell’azienda di Viadana emerge nelle parole del CAV: “Non si tratta solo di mobili, ma di restituire un senso di normalità e di casa a chi sta ricominciando.Vivere in ambienti curati contribuisce al benessere emotivo e rafforza il percorso verso l’autonomia”.

L’iniziativa si inserisce nell’impegno di Saviola sul territorio e rappresenta un esempio di collaborazione tra mondo produttivo e realtà sociali locali, a beneficio delle persone più vulnerabili. Il CAV di Mantova ha ringraziato Alessandro Saviola, Presidente di Gruppo Saviola e i tecnici dell’azienda che hanno collaborato alla realizzazione per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di sostenere, con un’azione concreta, l’accoglienza e la rinascita di donne vittime di violenza.

