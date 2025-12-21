Un investimento da 100.000,00 euro è stato assicurato per il recupero storico del Giardino all’Italiana di Villa Medici del Vascello, a San Giovanni in Croce. L’opera di manutenzione straordinaria sarà mirata al ripristino delle geometrie e al rinnovo botanico del parterre. Un intervento atto a restituire l’antico splendore alla dimora storica, elemento di rilievo assoluto ben oltre i confini del Comprensorio Oglio Po.

Marcello Ventura, consigliere regionale di FdI, commentando gli emendamenti che ha presentato al Bilancio di Previsione 2026-2028 di Regione Lombardia, afferma: “Sulla scorta delle istanze territoriali raccolte, ho presentato diversi emendamenti alla legge di bilancio regionale, al fine di concretizzare alcuni progetti attesi e fondamentali per le nostre comunità locali. Questi interventi, in cofinanziamento, toccano ambiti diversi, dalla conservazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico sino a quello infrastrutturale. Seppur di minore entità singolarmente, accolgono le richieste specifiche di amministratori e cittadini, fornendo risposte concrete alle esigenze del territorio”.

In totale, saranno destinati 500 mila euro alla provincia di Cremona. Risorse che, per l’esponente di FdI, “sono un innesco per la crescita e per la manutenzione. Non possiamo permettere che il nostro patrimonio si degradi o che le nostre infrastrutture diventino obsolete”, ha concluso il consigliere Ventura, confermando l’attenzione e l’impegno costante verso le esigenze espresse dal territorio.

Oltre a quanto destinato a Villa Medici del Vascello, sono stati stanziati 100.000,00 euro per la riqualificazione del Parco Ca’ Magna a Rivolta d’Adda; analoga cifra per il Comune di Pieve San Giacomo, con fondi destinati alla nuova realizzazione del ponte sul Cavo Nuovo Delmona. L’intervento più consistente, pari a 200.000,00 euro complessivi, è stato previsto per i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Municipale di Vescovato. L’investimento sarà concentrato sulle pareti esterne di facciata della sede degli uffici comunali in Piazza Roma, garantendo non solo il decoro, ma anche la necessaria messa in sicurezza dell’edificio simbolo della vita amministrativa del Comune.

