Tasse invariate, riduzione progressiva del debito dell’Ente e più risorse per progettazioni e manutenzioni ordinarie: sono alcune delle basi su cui si poggia il Bilancio del Comune di Sabbioneta per il 2026, schema approvato durante l’ultima seduta dell’anno in dirittura d’arrivo.

Tra i punti da menzionare figura l’aumento delle spese per il sociale. Inoltre, nel documento trova spazio la prosecuzione della programmazione triennale delle opere pubbliche, basata su progetti già candidati a finanziamenti sovracomunali per quanto concerne la manutenzione delle strade, la caserma dei Carabinieri, l’area camper, il centro sportivo e il camminamento ai piedi delle mura della Città Ideale.

Nel 2026 si porrà particolare attenzione alla chiusura dei progetti PNRR e alla prosecuzione dell’attuazione del protocollo d’intesa con Regione Lombardia per realizzare il distretto del legno, progetto che renderà la Piccola Atene punto di riferimento a livello nazionale per la formazione avanzata nel settore del legno, valorizzando la filiera produttiva e, al tempo stesso, creando sinergie tra mondo accademico, imprese, istituzioni e territorio.

L.C.

