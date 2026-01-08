Con lo spettacolo “Sandokan o la fine dell’Avventura” della compagnia I Sacchi di Sabbia, in scena venerdì 9 gennaio 2026 (ore 20.45), ad ingresso gratuito, presso la Sala Civica Giovanni Paolo II di Gussola, si conclude il Festival d’Inverno, nuova edizione del Festival Terre d’Acqua , promosso dall’Associazione Terre d’Acqua, kermesse la cui direzione artistica è stata affidata a Giuseppe Romanetti. Il progetto è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia e con concorso di risorse di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Ente Filantropico e Fondazione Comunità Mantovana ONLUS.

Un elogio all’immaginazione, una satira di costume in cui piccoli uomini e i loro grandi sogni si scontrano in un buffo gioco scenico, tratto da “Le Tigri di Mompracem” di Emilio Salgari, scrittura scenica di Giovanni Guerrieri con la collaborazione di Giulia Gallo e Giulia Solano, con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, lo spettacolo si svolge attorno al tavolo di una cucina dove quattro personaggi vivono le intricate gesta del pirata malese. Perno dell’azione è l’ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale. E poi cucchiai di legno come spade, grattugie come cannoni, una bacinella piena d’acqua per il mare del Borneo, scottex per cannocchiali, e ancora sacchetti di carta, coltellini, tritatutto…Il racconto si affaccia alla mente degli spettatori, per poi esplodere con una frenesia folle contagiosa. La cucina è casa di Sandokan, nave dei pirati, villa di Lord Guillonk, foresta malese, spiaggia di Mompracem. Fedele all’ideale di un ironico esotismo quotidiano (Salgari non si avventurò mai oltre l’Adriatico), lo spettacolo – attraverso la rifunzionalizzazione di semplici oggetti d’uso – è un elogio all’immaginazione, che rischia di naufragare nel blob superficiale dei nostri tempi.

Il Festival d’Inverno di Terre d’Acqua si concluderà con il Concerto Bird Lives! Emilio Lives! in programma per il 13 Gennaio 2026 presso la Sala Polivalente di Rivarolo Mantovano. Con questa serata, dopo svariati appuntamenti disseminati tra le province di Mantova e Cremona, si giunge quindi al termine di questa edizione invernale rinnovata, pensata per piccoli e grandi ed accolta con grande calore di pubblico.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata