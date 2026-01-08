Prosegue il percorso del progetto “Il Caffè del Sabato”, promosso da Stelle sulla Terra O.d.V. in collaborazione con Centro inLAB A.P.S., con il sostegno di Regione Lombardia attraverso il Fondo per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in rete con ATS della Val Padana, Azienda Speciale Consortile Oglio Po, Familiarizzare – Centro per le Famiglie e Consorzio Casalasco Servizi Sociali.

Nato come spazio di incontro e confronto sui temi della genitorialità, della neurodiversità e dell’inclusione, Il Caffè del Sabato ha visto nel corso del 2025 una partecipazione significativa di famiglie e cittadini, grazie anche al prezioso contributo di numerosi professionisti e relatori. Gli incontri, ospitati presso Spazio Stelle a Vicoboneghisio di Casalmaggiore, hanno offerto momenti di riflessione condivisa per gli adulti e, in parallelo, laboratori dedicati a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, curati dai professionisti e dai volontari.

Nel secondo anno di attività, il ciclo di incontri ha visto la partecipazione di Francesca Cavallini, psicologa, presidente e fondatrice di Tice, docente presso le Università di Parma e l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia, che ha proposto l’incontro “Il quaderno della mente del genitore”, dedicato ai temi della consapevolezza genitoriale, della salute mentale e della narrazione interna con cui ciascun genitore interpreta la propria esperienza.

È intervenuta inoltre Giulia Ferrazzi, Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, Analista del Comportamento BCBA e PhD student, affrontando il tema dei comportamenti problema a casa, con particolare attenzione al ruolo dei contesti familiari e al lavoro di rete.

GLI INCONTRI IN PROGRAMMA PER IL 2026:

Il programma prevede i seguenti incontri per il 2026, sempre il sabato alle ore 14.30:

– 17 gennaio 2026, Apprendere giocando, con Chandra Braga, psicologa e Analista del Comportamento BCBA;

-14 febbraio 2026, Autonomia: piccoli passi, grandi conquiste, con Chandra Braga;

-14 marzo 2026, Costruire insieme nell’adolescenza, con Giulia Ferrazzi;

– 9 maggio 2026, Pappagallo. Accademia di doppiaggio per voci neurodivergenti, con Silvia Iacomini, psicologa, PhD in Psicologia e coordinatrice del progetto Pappagallo.

Il Caffè del Sabato si conferma così come uno spazio di crescita condivisa, dove famiglie, professionisti e territorio possono incontrarsi e costruire insieme percorsi di supporto e inclusione.

Per i prossimi incontri sono ancora disponibili alcuni posti, mentre i laboratori paralleli per bambine, bambini, ragazze e ragazzi hanno già raggiunto il numero massimo di partecipanti.

L’iscrizione è gratuita attraverso il modulo Google https://forms.gle/HynmhBfz13t2EU337.

Maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sui canali social di Stelle sulla Terra e Centro inLAB. In alternativa scrivendo al numero WhatsApp 329 696 5256 o alla mail info@stellesullaterraodv.org.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata