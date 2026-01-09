Vent’anni di Apeiron Aps, vent’anni di cultura sul territorio. La sintesi della preziosa attività promossa nel tempo dai volontari dell’associazione culturale sarà proposta in un video realizzato ad hoc per celebrare questo importante traguardo. Il video, realizzato da Matteo Beccari, sarà proiettato domenica 11 gennaio alle 16.30.

“Un documento che – precisano dall’Aps – ci condurrà piacevolmente ai punti salienti della storia della nostra associazione ; rivedremo persone ed eventi molto significativi che hanno contribuito alla costruzione del bagaglio di attività culturale della nostra città”. Terminata la proieizione sarà possibile rinnovare la tessera o iscriversi all’associazione anche per il 2026. Ogni socio può iscriversi versando la quota di 10 euro, mentre i volontari potranno rinnovare il tesseramento a 5 euro.

“Carnevale, alle origini del Caos Rituale” è il titolo del secondo incontro, organizzato con la collaborazione dell’Ecomuseo Terre D’acqua tra Oglio e Po, in agenda per il 25 gennaio alle 16.30 al MuVi. “Il Carnevale – dichiara Fabio Bortesi, narratore che ha strutturato l’appuntamento – non nasce come festa popolare, ma come momento di sospensione dell’ordine. Prima del ritorno della primavera, molte culture prevedevano una finestra controllata di rovesciamento. Il mondo si capovolgeva per qualche giorno: maschere, eccessi, inversioni di ruolo. Era una forma antica di manutenzione del sistema sociale: ogni comunità per rigenerarsi, deve attraversare un piccolo caos. Solo dopo può tornare all’ordine. Il carnevale è questo : una soglia, uno spazio in cui l’ordinario si interrompe per preparare la rinascita”.

