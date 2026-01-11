Carlo Bottani riconfermato Presidente della Provincia di Mantova. Il sindaco di Curtatone ha ottenuto il 56,18 per cento dei consensi ponderati (472 voti reali) mentre lo sfidante Alfredo Posenato, primo cittadino di Castel Goffredo si è fermato al 43,82% voti ponderati (285 voti reali). I voti ponderari sono stati 53376 per Bottani e 41631 per Posenato.

Bancario, alla guida del Comune di Curtatone dal 2015, già segretario provinciale dell’Unione di Centro, il numero uno di Palazzo Bagno ha 47 anni, è sposato con Alessandra e padre di due figlie.

“Ringrazio tutti i Sindaci e i consiglieri comunali. La Provincia è la Casa dei Comuni e quindi la sua grande forza è rappresentata da tutti voi – ha esordito Bottani poco dopo la proclamazione da parte del Segretario Generale della Provincia Franca Bonanata -. Un sentito ringraziamento anche ai miei consiglieri provinciali, a tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto. Saluto l’onorevole Carlo Maccari e lo ringrazio veramente di cuore perché mai ho sentito il Governo Nazionale così vicino, la consigliera regionale Alessandra Cappellari perché anche Regione Lombardia in questi anni ci è sempre stata molto vicina”.

Il primo applauso però Bottani ha chiesto fosse per Alfredo Posenato, lo sfidante “per la lealtà, correttezza e impegno con cui ha affrontato la competizione”. “E’ un grande privilegio per me lavorare con una squadra così forte e poter contare su dipendenti che sono la vera forza della pubblica amministrazione – ha proseguito il Presidente – . Non voglio farla lunga: per noi la missione è molto semplice: lavorare, lavorare unendo e soprattutto divertendoci. Oggi è San Iginio, e quindi la dedica per la mia vittoria è per il mio grande papà, Iginio Bottani”.

