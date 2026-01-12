Con il concerto “Bird Lives! Emilio Lives!” si conclude il Festival d’Inverno, nuova edizione del Festival Terre d’Acqua, promosso dall’Associazione Terre d’Acqua con la direzione artistica Giuseppe Romanetti. Un progetto realizzato con il contributo di Regione Lombardia e con il concorso di risorse di Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Ente Filantropico e Fondazione Comunità Mantovana ONLUS.

Il Concerto, in programma il 13 gennaio alle 21 presso la Sala Polivalente di Rivarolo Mantovano, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Sanguanini Onlus di Rivarolo Mantovano a un anno esatto dalla scomparsa di Emilio Soana e vuole essere un omaggio al trombettista rivarolese e al suo talento, per ricordarlo attraverso la musica.

L’idea di Bird Lives! nasce nel 2020 per celebrare la vita di Charlie Parker nel centenario della nascita. Il progetto era originariamente per quintetto: quello di Emilio Soana appunto, che si è distinto a livello internazionale come trombettista solista e prima tromba delle più importanti orchestre degli scorsi decenni.

Bird Lives! diventa oggi anche Emilio Lives!, assumendo la doppia valenza di omaggio a Charlie Parker e ad Emilio Soana ad un anno dalla scomparsa.

La voce recitante è quella di Aurelio “Cochi” Ponzoni, noto al grande pubblico per il sodalizio artistico con Renato Pozzetto e sono quattro gli straordinari musicisti presenti sul palco: il sassofonista Gabriele Comeglio interprete musicale della figura di Parker, il pianista Claudio Angeleri grande conoscitore del pianismo di Thelonious Monk, Federico Monti alla batteria e Marco Esposito al basso. In scaletta, naturalmente, il più celebre repertorio Parker/Gillespie con monologhi introduttivi che racconteranno la vita di Parker, inserita nella scena musicale statunitense negli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso.

Il Festival d’Inverno di Terre d’Acqua si conclude con questa serata, dopo svariati appuntamenti disseminati tra le province di Mantova e Cremona, si giunge quindi al termine di questa edizione invernale rinnovata, pensata per piccoli e grandi ed accolta con grande calore di pubblico.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata