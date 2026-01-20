Pool Salvezza: la E’più Casalmaggiore parte contro Modena

E’ stato diramato il calendario della Pool Salvezza per la Stagione 2025/2026 della Serie A2 Tigotà. La E’più Casalmaggiore parte da 7 punti, grazie ai tre punti conquistati con Marsala e Club Italia e al punto con Concorezzo, e dovrà affrontare in gare di andata e ritorno Volley Modena, Clai Imola Volley, Panbiscò Leonessa Altamura, Trasporti Bressan Offanengo e Tenaglia Abruzzo Altino Volley.

La Pool inizia a Viadana contro il Volley Modena sabato 31 gennaio alle ore 18.30 e si concluderà sempre a Viadana sabato 04 aprile sempre alle 18.30 con Altino, come nella scorsa stagione anche se a campi invertiti. Le squadre facenti parte il girone B nella prima fase osserveranno turni di riposo ogni giornata. La E’più giocherà le partite casalinghe sempre di sabato alle 18.30.

La classifica della Pool Salvezza, molto corta nelle posizioni dall’ottava alla terza, è questa:

1) Tenaglia Abruzzo Altino Volley 18

2) Panbiscò Leonessa Altamura 17

3) Clai Imola Volley 13

4) Marsala Volley 10

5) Club Italia 10

6) Clerici Auto Concorezzo 9

7) Trasporti Bressan Offanengo 9

8) E’più Casalmaggiore 7

9) Volley Modena 3

