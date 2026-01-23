Il bilancio che Fondazione Sabbioneta Heritage tratteggia per il 2025 non può che definirsi estremamente positivo. L’anno appena concluso rappresenta un nuovo tassello nel percorso di consolidamento del sito Unesco di Sabbioneta tra le mete d’eccellenza del turismo culturale nazionale.

La città di Vespasiano Gonzaga ha confermato la sua straordinaria capacità attrattiva, registrando per il secondo anno consecutivo un afflusso di visitatori che supera le 53.000 presenze. Questo risultato è stato alimentato da una proposta culturale di altissimo profilo, culminata nella prestigiosa mostra dedicata al celebre fotografo Juergen Teller.

L’esposizione non ha rappresentato solo un evento artistico di punta, ma ha agito come un potente catalizzatore mediatico, portando il nome di Sabbioneta sulle principali testate internazionali di arte, moda e cultura. Ha anche consentito di moltiplicare le sponsorizzazioni da privati e aumentare i contributi da Fondazioni e enti come Regione Lombardia.

Il dialogo tra l’estetica contemporanea di Teller e le architetture rinascimentali ha generato un interesse senza precedenti, attirando un pubblico cosmopolita e addetti ai lavori da tutto il mondo, confermando come il connubio tra storia e linguaggi d’avanguardia sia la chiave per l’internazionalizzazione del territorio.

A commento di questi risultati, il Direttore Artistico della Fondazione, Ezio Zani, dichiara: “Siamo entusiasti di aver bissato il risultato dello scorso anno, confermando un volume di visitatori che porta a registrare oltre 53.000 ingressi ai monumenti cittadini. È la prova che la strada intrapresa è quella corretta: Sabbioneta non è più una meta di passaggio, ma una destinazione capace di generare interesse costante. In particolare, il rilievo mediatico internazionale ottenuto grazie alla mostra di Juergen Teller ci ha permesso di posizionare la nostra città in un circuito globale, dimostrando che la Città Ideale può e deve dialogare con la contemporaneità ai massimi livelli”.

Il successo del 2025 pone ora le basi per le sfide future della Fondazione Sabbioneta Heritage, che intende proseguire sulla linea strategica delineata, unendo la conservazione rigorosa del patrimonio a una visione culturale audace e di respiro mondiale.

Al commento del Direttore Artistico si aggiunge quello di Laura Nardi, Direttore della Fondazione: “Nel 2026 proseguiremo a lavorare con questa medesima prospettiva, puntando a un innalzamento costante non solo della proposta culturale, ma anche della qualità dei servizi offerti. Il nostro obiettivo è garantire un’accoglienza turistica che sappia rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più attento, che vuole ritrovare a Sabbioneta l’armonia e la suggestione di una città ideale”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata