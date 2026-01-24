Diagnosi senologica e rivoluzione AI: il 30 serata evento

Fino a pochi anni fa l’intelligenza artificiale sembrava qualcosa di lontano, mentre oggi è diventata una realtà concreta. I progressi nel campo delle tecnologie di IA stanno aprendo importanti opportunità in ambito sanitario, in particolare nel campo della diagnosi. Confimi Industria Cremona e l’associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po, in collaborazione con l’ASST di Cremona, hanno organizzato per il prossimo 30 gennaio presso l’Auditorium Santa Croce di Casalmaggiore, a partire dalle ore 17, un evento, aperto alla cittadinanza, dal titolo “Percepire l’invisibile. L’intelligenza artificiale applicata alla diagnosi senologica”.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante” sottolinea Claudio Toscani, Presidente dell’Associazione Amici dell’Ospedale Oglio Po “ la nostra Associazione da anni è impegnata a promuovere attività e a realizzare progetti a favore dell’Ospedale, ponendosi in ascolto dei cittadini. Quello che presenteremo nel corso di questo evento è un progetto nel quale abbiamo creduto fin da subito e per il quale abbiamo trovato nell’Associazione delle piccole e medie imprese del territorio, Confimi Industria Cremona, un partner ed un punto di riferimento fondamentale. Un ringraziamento speciale va anche all’Associazione Uniti per la Provincia di Cremona, che grazie alla sua donazione, ha permesso l’acquisto di questo software all’avanguardia per lo screening senologico”.

“Si tratta delle primissime realtà pubbliche in Lombardia a disporre di questa innovazione tecnologica che sta aprendo nuove prospettive per la diagnosi precoce del tumore al seno e della quale il nostro territorio deve essere orgoglioso” evidenzia Sonia Cantarelli Presidente di Confimi Industria Cremona “Già in occasione del nostro evento associativo dello scorso settembre avevamo avuto modo di parlare di questo progetto. La nostra Associazione, fatta di piccole e medie imprese, che sentono fortissimo il legame con le comunità nelle quali operano, si è fatta fin da subito parte attiva per mettere in relazione i vari soggetti, per dare forza propulsiva e gambe a quello che oggi è diventata una realtà concreta che i nostri Ospedali sono in grado di mettere a disposizione per una diagnosi sempre più efficace e che può fare la differenza”.

In rappresentanza dell’ASST di Cremona interverrà Il Direttore Generale Ezio Belleri, mentre l’Associazione Uniti per la provincia di Cremona sarà rappresentata dal Segretario Giovanni Bozzini. Nel corso della serata il Dottor Passamonti, Direttore della Radiologia dell’Ospedale Oglio Po, presenterà tutte le potenzialità di questo innovativa strumentazione.

Sarà anche l’occasione, grazie all’intervento del Dottor Scolozzi, Partner Healthcare & LifeScience di KPMG, per riflettere su come l’IA stia trasformando e trasformerà la sanità e sulle opportunità e sfide che questa nuova rivoluzione porta con sé.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata