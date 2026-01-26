Ultime News

Cronaca

Protezione Civile di Torre d'Oglio: volontari intervistati a Bozzolo

I volontari della Protezione Civile rispondono durante l'intervista dei ragazzi della web radio di Bozzolo
Nell’ambito del progetto “I giovani danno voce ai loro territori”, promosso dall’Azienda Speciale Consortile Oglio Po con il contributo di Fondazione Monte di Lombardia, nei giorni scorsi una delegazione della sezione della Protezione Civile di Torre d’Oglio si è confrontata con i ragazzi di Bozzolo.

Presso l’oratorio, i volontari dell’associazione hanno risposto alle domande dei giovani sulle attività della Protezione Civile. Numerosi gli spunti di interesse offerti dall’intervista, che sarà presto online e che rientra in un progetto di ampio respiro, coinvolgendo anche la web radio dell’oratorio.

Anche in questa occasione sono emerse le finalità di un progetto virtuoso, che permette ai giovani di crescere nelle competenze e di conoscere le realtà attive sul territorio. Dalla Protezione Civile Oglio Po è stato espresso un ringraziamento al sindaco Giuseppe Torchio “per aver condiviso questo momento speciale, e ai volontari che si sono messi in gioco per portare la loro testimonianza e le loro emozioni ai ragazzi”.

L.C.

