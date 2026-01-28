Più notizie, più interazione: benvenuti nella nostra nuova homepage

La state già navigando e dunque ne state apprezzando pregi e modernità. È la nuova homepage dei nostri quotidiani online. Una “vetrina” moderna e accattivante – sia su desktop che su mobile – che rende facile e immediata la lettura e mette in evidenza le scelte giornalistiche della redazione.

A quindici anni dalla nascita, il pianeta CremonaOggi si rinnova insieme ai propri satelliti, CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport. La nuova homepage ha più notizie, è scandita da sezioni orizzontali per categorie e temi, valorizza contenuti, iniziative editoriali e dà valore ai partner commerciali.

Un restyling necessario per restare al passo con i tempi, per migliorare l’esperienza d’uso dell’utente e offrire ancor più spazio all’interazione, ai pareri illustri, alle community d’interesse. Cronaca, politica, economia, cultura e spettacolo, sport, una sezione grigiorossa che viaggia A tutta Cremo. E poi la salute, Spazio Impresa dedicato alle aziende partner, i redazionali, i podcast, le gallery, i servizi del telegiornale di CR1.

Ne ha fatta di strada CremonaOggi, da quando nel 2011 venne creata dal direttore Mario Silla. “Il quotidiano online di Cremona”, come riporta ancora oggi orgogliosamente in testata, ha attraversato tre lustri raccontando il capoluogo e la provincia via etere, gratuitamente, ad un pubblico di lettori che nel tempo è cresciuto di pari passo con responsabilità e impegni di chi, quotidianamente, cerca, scrive e pubblica le notizie.

Non solo: nel corso degli anni all’ammiraglia CremonaOggi si sono aggiunte le testate territoriali, CremaOggi e OglioPoNews, identitarie e radicate. Da ultimo, CremonaSport, realizzato per raccontare una provincia capace di raggiungere vette planetarie con i suoi campioni. Un network in costante aggiornamento, che veicola notizie e approfondimenti anche attraverso i social media: Facebook, Instagram e LinkedIn, con progetti avviati per nuovi orizzonti digitali.

Una rete informativa che si integra e completa con CR1, “la tv di casa tua”, canale 19 e molto altro se si pensa a ondemand, HbbTv e social. Un Gruppo Editoriale che si sviluppa grazie ad una redazione integrata, oggi pronta a sfruttare una nuova vetrina per le proprie news.

Il pianeta CremonaOggi dunque si rinnova, insieme a CremaOggi, OglioPoNews e CremonaSport, diventa il cuore digitale di un universo informativo che mette al centro il pubblico per informarlo in tempo reale e per offrire gli approfondimenti necessari a leggere il presente del nostro territorio.

Il resto, ve lo lasciamo scoprire navigando. Buon viaggio.

© Riproduzione riservata