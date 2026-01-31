Rugby, i gialloneri aprono il girone di ritorno con la trasferta a Mogliano

Il girone di ritorno del Rugby Viadana 1970 si apre con una trasferta impegnativa sul campo del Mogliano Veneto Rugby. Una partita importante per dare continuità al percorso intrapreso e ripartire con determinazione dopo la conclusione del girone d’andata.

I gialloneri arrivano a questo appuntamento con l’obiettivo di consolidare quanto costruito nella prima parte del torneo, affrontando un avversario organizzato e solido, su un campo tradizionalmente difficile: “Serviranno intensità, disciplina e lucidità – affermano dalla società rivierasca – per interpretare al meglio gli ottanta minuti.

Il match rappresenta un banco di prova importante per iniziare al meglio la seconda parte di stagione, con l’obiettivo di continuare a crescere e restare competitivi in un campionato di altissimo livello. Lo staff ha scelto una formazione equilibrata, che unisce esperienza e dinamismo, con un pacchetto di avanti pronto alla battaglia e una linea dei trequarti capace di sfruttare le occasioni create.

Formazione Rugby Viadana 1970

Ferro, Ciardullo, Morosini, Orellana, Ciofani, Zaridze, Jelic, Segovia, Catalano, Boschetti (C), Sommer, Bruni, Oubina R., Casasola, Oubina A.

A disposizione:

Mistretta, Dorronsoro, Caro Saisi, Loretoni, Fernandez Gil, Colledan, Di Chio, Bussaglia.

