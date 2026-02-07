Ultime News

7 Febbraio 2026 Festa di Sant'Agata: al Sociale di Villastrada convegno sui progetti di Andos
7 Febbraio 2026 Inclusione scolastica: il Lions Club Viadana Oglio Po dona i kit Kairòs all’I.C. Parazzi
7 Febbraio 2026 Sicurezza, Carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio
7 Febbraio 2026 La prevenzione degli incidenti domestici al centro della conviviale interclub Rotary
7 Febbraio 2026 Pool Salvezza: oggi sfida E'più Casalmaggiore-Clai Imola Volley
Nazionali

Valanga in Trentino, travolti quattro scialpinisti sopra il lago di Paneveggio

(Adnkronos) – Vasta operazione di soccorso in Trentino per una valanga che ha travolto un gruppo di scialpinisti nei pressi di Bellamonte. L’incidente è avvenuto nella zona di Forte Buso, sopra il lago di Paneveggio. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone coinvolte. Le ricerche sono attualmente in corso: sul posto stanno operando due elicotteri che stanno trasportando in quota i soccorritori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Cnsas. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...