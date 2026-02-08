Sbolzani, la mostra al Pirellone raccoglie più di 3mila presenze

Si è chiusa il 30 gennaio, con un bilancio di 3.093 visitatori, la mostra “Messaggi dagli Alberi”, ospitata presso Palazzo Lombardia – Spazio N3. Un risultato che conferma il forte interesse del pubblico e il valore culturale del progetto, ideato da anni nel suo atelier di Rivarolo del Re e da un paio d’anni approdato nel cuore di Milano, dall’artista Francesco Sbolzani.

L’esposizione ha proposto un percorso di installazioni che utilizzano la forma simbolica dell’albero come strumento di dialogo tra arte e società, accompagnando i visitatori in una riflessione intima e silenziosa sui temi dell’ascolto, della memoria e della responsabilità collettiva.

Il successo dell’iniziativa è stato reso possibile grazie alla collaborazione di Regione Lombardia, al sostegno degli sponsor che hanno creduto nel progetto e al contributo dei media – giornalisti, testate, radio e televisioni locali e nazionali – che hanno seguito e raccontato il percorso espositivo, contribuendo a diffonderne contenuti e messaggi. Un ringraziamento va inoltre a tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione della mostra nelle diverse fasi organizzative.

L’ampia partecipazione di pubblico conferma la capacità di Messaggi dagli Alberi di parlare a un pubblico trasversale, attraverso un linguaggio essenziale e simbolico, capace di adattarsi a contesti istituzionali e culturali differenti. Il progetto prosegue ora il suo cammino con nuove e importanti tappe, rinnovando la propria vocazione a evolversi e a dialogare con spazi e pubblici sempre nuovi.

