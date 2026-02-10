Sanità, in Regione il consiglio per fare chiarezza sulle liste d'attesa

Le opposizioni in Regione Lombardia non mollano la presa e tornano a chiedere ad Attilio Fontana e alla sua maggioranza di centrodestra di cambiare l’organizzazione della sanità lombarda. Stop alle interminabili liste d’attesa, sì alla ricostruzione della sanità territoriale vicina alle persone, sì a una sanità pubblica forte e per tutti e no al mercato della sanità, che costringe le persone a farsi curare a pagamento o, se non ce la fanno, a rinunciare alle cure. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva hanno chiesto una seduta straordinaria del Consiglio regionale dedicata a questi temi, che si terrà oggi, 10 febbraio, dalle 10 alle 13 a Palazzo Pirelli.

“Depositeremo un ordine del giorno condiviso che sottoporremo alla discussione dell’Aula, tentando di spingere i partiti di maggioranza – Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e Lombardia Ideale – a prendere atto dei maggiori problemi della sanità lombarda e a sostenere le misure necessarie a porvi rimedio – spiega Marco Carra, consigliere PD – a partire dalle liste d’ attesa e del Cup unico che attende di essere attivato da due anni dall’ annuncio dell’assessore”.

