Casalmaggiore, i bambini della Marconi in visita alla caserma dei Carabinieri

Ottantadue piccoli studenti delle quattro classi della quinta primaria dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” di Casalmaggiore hanno avuto la possibilità di incontrare i Carabinieri del luogo in cui vivono, vedere da vicino i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione e i locali del comando.

Accompagnati dalle maestre, gli alunni hanno fatto tantissime domande, affrontando questa esperienza con grandissimo entusiasmo e molti di loro l’hanno conclusa con la promessa di rivedersi presto tra le file dell’Arma. La visita alla caserma della Compagnia Carabinieri di Casalmaggiore di via Cavour è inquadrata in un più ampio progetto, portato avanti dall’Arma dei Carabinieri, volto a diffondere un messaggio di vicinanza, di amicizia e legalità ma anche a stimolare gli interessi e le curiosità degli studenti di tutte le classi, gradi ed età.

Infatti nel corso di questo anno scolastico, nell’ambito della campagna finalizzata alla formazione della cultura della legalità disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sono stati coinvolti numerosi istituti scolastici del casalasco in cui i Carabinieri hanno svolto incontri volti ad illustrare ai ragazzi l’ampio e complesso concetto di legalità. Sono stati altresì affrontati importanti temi di grande attualità per il mondo giovanile come il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo e la sicurezza della navigazione sul web.

Per gli studenti più grandi, inoltre, i Carabinieri hanno rivolto particolare attenzione alla spiegazione di aspetti legati all’uso e abuso di alcol e stupefacenti nonché al fenomeno della violenza di genere e al porto delle armi bianche.

