Vbc, la rincorsa salvezza questa volta ti porta in Puglia

Capitan Chiara Costagli e compagne sono già pronte a intraprendere il viaggio che le porterà in Puglia. Ad attendere la E’più Casalmaggiore ci sarà la Panbiscò Leonessa Altamura domenica 15 febbraio al Pala “Baldassarra”. Fischio d’inizio fissato per le ore 17, dirigono Marco de Orchi e Claudia Lanza, Marta Schipa al video check con Francesco Giangregorio al referto elettronico.

La gara sarà trasmessa in diretta streaming in chiaro sul canale ufficiale YouTube di Volleyball World Italia

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE

Dopo la sconfitta casalinga contro Imola, le rosa si apprestano ad affrontare un altro avversario ostico in una delle trasferte più lunghe del campionato. Le ragazze di Casalmaggiore cercheranno di invertire subito il trend portando a casa più punti possibili per smuovere fin da subito la classifica pur incontrando la terza della classe. “Nell’ultima partita contro Imola non siamo riuscite ad imporre il nostro gioco, nonostante l’avessimo preparata bene tatticamente, ci è mancata un po’ di lucidità per riuscire a mantenere la costanza, ma sicuramente non abbiamo mai perso la voglia di cercare di strappare punti o comunque di mandarla il più lunga possibile. La prossima gara sarà contro Altamura, a casa loro, e sarà sicuramente complicata perchè loro si attestano nella parte alta della classifica ma dobbiamo riuscire a fare quello che ci è mancato avendo più fiducia in noi cercando di fare il meglio possibile“. Queste le parole di Alexandra Ravarini.

L’head coach Claudio Cesar Cuello, coadiuvato da coach Guido Beccari, potrà contare quindi su Pasquino e Neri al palleggio, Ravarini e Stafoggia in opposto, Nwokoye, Dumancic e Mattioli al centro, Costagli, Vazquez, Nosella e Kovalcikova in banda con Faraone nel ruolo di libero e Morandi pronta al giro di ricezione. Out ancora Marku e Rastelli.

LE EX

Tra le rosa Giorgia Faraone ha giocato per l’allora Leonessa Altamura in serie B2 nelle stagioni 2009/2010 e 2010/2011, tra le pugliesi nessuna è ex del match. Valeria Caracuta è stata la storica palleggiatrice del progetto Sand Volley 4×4 di Casalmaggiore.

LA GIORNATA

Unico anticipo del sabato quello tra Marsala e Altino alle 15, la domenica vede in contemporanea alle 17, oltre al match di Altamura, Concorezzo-Offanengo e Imola-Club Italia. Riposa Modena.

