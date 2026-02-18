Ponte Acquanegra-Calvatone, Carra: “Sui ristori la Regione disattende le promesse”

Ponte Acquanegra-Calvatone: nell’incontro pubblico di lunedì, appuntamento promosso per fare il punto della situazione, la Provincia di Cremona ha annunciato di aver stanziato 20 mila euro per i ristori alle attività che hanno subito pesanti danni dalla chiusura dell’infrastruttura. Da qui, la durissima critica all’ente regionale del consigliere regionale del Pd, Marco Carra, presente all’incontro.

“E’ vergognoso – afferma l’esponente dem – che la Regione, dopo aver preso l’impegno di ristorare le attività commerciali e imprenditoriali delle due province coinvolte, non abbia mantenuto le promesse. Lo aveva fatto approvando un ordine del giorno in consiglio regionale, quindi con atto pubblico della maggioranza di destra, ad oggi disatteso“.

Nel proprio ragionamento l’esponente di opposizione a Palazzo Lombardia sottolinea il ruolo positivo della Provincia di Cremona in questa partita: “Un plauso va alla Provincia di Cremona che in questo momento delicato, dopo la chiusura di ben 5 attività, ha destinato fondi per andare incontro alle attività in difficoltà e non compromettere del tutto l’economia locale con il ponte ancora chiuso e ritardi per l’avvio dei lavori della posa del ponte provvisorio Bailey.

A questo punto invito e chiedo alla Provincia di Mantova di fare altrettanto, di prendere esempio dalle azioni concrete dell’amministrazione di Cremona guidata dal centrosinistra e trovi il coraggio di prendere posizione forte con i governatori della Regione, della sua stessa coalizione di centrodestra, che fino ad oggi non hanno fatto nulla per la popolazione in difficoltà. Noi ­ – conclude Carra – abbiamo chiesto di intervenire in tutte le sedi e con diversi atti istituzionali e proseguiremo questa giusta battaglia“.

