Cagnino Gonzaga: "rivive" in una conferenza a Bozzolo con Giovanni Sartori

Domenica 22 febbraio, alle ore 16,30, a Bozzolo, presso Palazzo dei Principi (via Arini 2), si terrà un’importante conferenza dedicata alla figura di Cagnino Gonzaga, protagonista della storia politica e istituzionale del territorio tra Rinascimento ed età moderna.

Cagnino Gonzaga fu esponente del ramo bozzolese della dinastia gonzaghesca, signore di Bozzolo e figura di rilievo nello scenario politico del suo tempo. Legato da rapporti di vassallaggio al re di Francia, seppe muoversi in un contesto complesso, caratterizzato da equilibri delicati tra poteri locali, Impero e monarchie europee, contribuendo a definire il ruolo strategico del piccolo principato ai confini delle grandi potenze.

Relatore d’eccezione sarà il professor Giovanni Sartori, studioso che negli ultimi anni ha condotto un’approfondita e meticolosa attività di ricerca, scandagliando migliaia di documenti conservati negli archivi di Mantova, Parma, Napoli, Parigi e in altre prestigiose sedi archivistiche europee. Un lavoro paziente e rigoroso che ha consentito di far emergere nuovi elementi documentari, offrendo una rilettura aggiornata e scientificamente fondata della figura di Cagnino Gonzaga.

Nel corso dell’incontro il professor Sartori illustrerà i risultati delle sue ricerche, recentemente confluiti in due importanti pubblicazioni. Il primo contributo è apparso nel volume Un principato ai confini dell’impero. Da borgo a città a capitale. Bozzolo e il suo dominio in età gonzaghesca (atti della Giornata di studi, 5 ottobre 2024), pubblicato le scorso anno (Quaderno della Società Storica Viadanese n. 17), con il saggio dal titolo Cagnino Gonzaga vassallo del re di Francia e signore di Bozzolo, che analizza il ruolo politico e diplomatico e le scelte di parte non sempre foriere di positivi risultati del Gonzaga nel complesso scenario dei rapporti tra poteri locali e monarchie europee.

Il secondo studio è stato pubblicato su Vitelliana, n. XX (2025), Bollettino della Società Storica Viadanese, con il titolo Sigilli, motti e firme di Cagnino Gonzaga. In questo lavoro l’autore approfondisce i risultati archivistici derivanti da tali elementi e gli aspetti simbolici e documentari legati ai sigilli, ai motti e alle sottoscrizioni, offrendo nuovi strumenti interpretativi per comprendere le attività di Cagnino e l’identità politica e la rappresentazione del potere signorile.

Infine, si parlerà anche dei ritratti dedicati a Cagnino e si sveleranno le curiosità dell’immagine utilizzata nell’invito alla conferenza.

L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bozzolo in collaborazione con la Società Storica Viadanese e l’Associazione Le Regge dei Gonzaga, rappresenta un’occasione preziosa per studiosi, appassionati di storia locale e cittadini interessati ad approfondire le vicende di una delle figure più significative per la storia di Bozzolo e del territorio mantovano.

