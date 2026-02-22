Il Salone dello Studente “Casalmaggiore Orienta”: un ponte tra scuola e futuro

Anche quest’anno, l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Casalmaggiore in collaborazione con Informagiovani di Cremona organizza “Casalmaggiore Orienta”, la quinta edizione del Salone dello Studente che si terrà martedì 24 febbraio, dalle 9 alle 13, presso l’Istituto Superiore “G. Romani”.

L’iniziativa coinvolge gli studenti del quarto e quinto anno dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Romani” che avranno la possibilità di confrontarsi con i referenti delle Università più prestigiose presenti nel territorio e ma anche realtà appartenenti al mondo del lavoro che cercheranno di consigliare e indirizzare i ragazzi verso quello che sarà il loro percorso una volta ultimata la scuola.

Nella palestra dell’Istituto, saranno presenti i vari stand delle Università e degli ITS partecipanti mentre all’interno delle classi si alterneranno gli interventi dei rappresentanti delle realtà imprenditoriali del territorio. “Ogni anno – spiegano dall’Assessorato guidato da Sara Manfredi – cerchiamo di rendere questa iniziativa sempre più ricca ed attrattiva per gli studenti inserendo nuove facoltà o istituti universitari e nuove realtà appartenenti al mondo del lavoro. Per questa quinta edizione, siamo lieti di ricevere per la prima volta dei professionisti quali infermieri, OSS, fisioterapisti e agenti immobiliari che illustreranno ai ragazzi i tratti salienti di queste professioni”.

LE UNIVERSITÀ ADERENTI AL SALONE DELLO STUDENTE:

– Accademia delle Belle Arti di Brescia Santagiulia e ITS Machina Lonati

– Conservatorio “Claudio Monteverdi” – Cremona

– Università degli Studi di Pavia – Sede di Cremona

– Università degli Studi di Pavia – Sede di Pavia

– Accademia del Costume e della Moda

– Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo

– IULM – Università di Lingue e Comunicazione

– NABA – Nuova Accademia di Belle Arti – Milano

– Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Mantova

– UNICOLLEGE Mantova

– Università Cattolica del Sacro Cuore sedi di Cremona, Milano, Piacenza e Brescia

– Università degli Studi di Bergamo

– Università degli Studi di Brescia – Sede di Brescia

– Università degli Studi di Brescia – Sede di Cremona

– Università degli Studi di Parma

– ITS Academy – Cremona

– ITS Agrorisorse

– ITS Fondazione “G. Natta”

– ITS I cantieri dell’arte

– Ufficio Partecipazione Giovanile – Comune di Cremona

PER IL MONDO DEL LAVORO PARTECIPERANNO:

– Gruppo Saviola

– Mad One

– Padania Alimenti

– Trasporti Pesanti srl

– Professionisti: infermiere, OSS, fisioterapista

– Arma dei carabinieri

– Centro per l’impiego di Casalmaggiore

– ITS Academy Cremona

– Ufficio Partecipazione Giovanile – Comune di Cremona: Servizio civile e Corpo Europeo di Solidarietà

– Professionisti: agente immobiliare

– Informagiovani del Comune di Cremona

– Adecco Casalmaggiore

– Eurointerim Casalmaggiore

