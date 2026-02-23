Ultime News

23 Febbraio 2026 Cinema, ripartenza positiva: il Vittoria fa centro
23 Febbraio 2026 Al Bontà presentato in anteprima il nuovo vino "Casalmagiur"
23 Febbraio 2026 Bozzolo celebra la Mille Miglia: tra motori e storia ricordando l'edizione del 1940
23 Febbraio 2026 Da 26 anni per le strade del mondo: nel casalasco il camminatore Josè Maria Dengra Soria
23 Febbraio 2026 Autotecnica Motori e McLaren Racing: il V6 biturbo della Hypercar nasce a Casalmaggiore
Nazionali

Valanga in Val di Fassa, morto il giovane travolto ieri pomeriggio

(Adnkronos) – È morto nel corso della notte il 28enne trentino che ieri pomeriggio era rimasto travolto da una valanga sul Passo Vajolet in Val di Fassa (Trento). Recuperato dopo due ore di ricerche in gravissime condizioni e in stato di ipotermia era stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara. Il giovane è stato travolto mentre ciaspolava con la compagna, rimasta illesa, e che ha così potuto dare l’allarme. Entrambi erano senza Artva, il che ha reso più complicate le ricerche da parte dei soccorritori del Soccorso alpino trentino, della Guardia di finanza, della polizia e delle unità cinofile. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...